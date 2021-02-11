Лукашенко анонсировал референдум в Беларуси в 2022 году. На него вынесут проект новой конституции

Считающий себя президентом Александр Лукашенко убежден, что Беларусь должна оставаться президентской республикой.

По словам Лукашенко, проект новой конституции Беларуси "будет готов в течение года" Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко объявил о проведении референдума в стране в начале 2022 года, на него вынесут проект новой конституции. Об этом Лукашенко заявил 11 февраля, выступая на VI Всебелорусском народном собрании. Его выступление цитирует пресс-служба президента Беларуси.

По словам Лукашенко, проект новой конституции Беларуси "будет готов в течение года".

"В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум мы вынесем его на референдум", – сказал Лукашенко.

Он убежден, что Беларусь должна оставаться президентской республикой, даже когда он уйдет с поста президента. Лукашенко отметил, что уже началась работа над перераспределением полномочий внутри властной вертикали, но "вместе с полномочиями переходит и большая доля ответственности".

"Целый план на столе лежит. После Всебелорусского народного собрания мы продолжим более интенсивно это делать", – подчеркнул Лукашенко.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.