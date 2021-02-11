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"Никаких протестных действий". Лукашенко рассказал, когда уйдет из власти

Власть – это не тряпка, чтобы ее бросать, заявил считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.

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Лукашенко заявил, что Беларусь просто так на поругание не отдаст, будет он при власти или нет
Лукашенко заявил, что Беларусь просто так на поругание не отдаст, будет он при власти или нет
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко назвал условия, при которых он готов уйти из власти. Об этом Лукашенко заявил 11 февраля, выступая на VI Всебелорусском народном собрании. Его выступление цитирует пресс-служба президента Беларуси.

"В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", – огласил главные условия Лукашенко.

По его мнению, Всебелорусское народное собрание должно стать стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

"Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период", – сказал Лукашенко.

По его словам, власть – это не тряпка, чтобы ее бросать.

"Я строил эту страну так, как мог. И вы должны понимать, что я ее просто так на поругание не отдам, буду я у власти или нет", – подчеркнул Лукашенко.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: конституция, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, оппозиция, протесты, фальсификации, закон, президент, власть, разгон, зонтик, акции протеста, Светлана Тихановская
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