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Лукашенко считает, что от единства Беларуси и России зависит, мир или война будут в регионе

Россия и Беларусь смогут сохранить устойчивость в условиях давления внешних сил и массовых протестов только в двустороннем союзе, считает Александр Лукашенко.

Лукашенко хочет сотрудничать с РФ на основе равноправия
Лукашенко хочет сотрудничать с РФ на основе равноправия
Фото: president.gov.by

Стабильность ситуации в России и Беларуси можно сохранить только в связке двух стран, от этого зависит мирное будущее региона, сказал на шестом всебелорусском народном собрании считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко. Его выступление цитирует пресс-служба президента Беларуси 11 февраля.

"Сегодня начали раскачивать ситуацию в России, пытаются информационно раскрутить массовые протесты. Позже их, возможно, попытаются синхронизировать с белорусскими митингами. Это подтверждает нацеленность внешних сил в том числе на срыв интеграционных проектов", – обратил внимание Лукашенко.

В этих обстоятельствах только сплотившись Россия и Беларуси сохранят устойчивость, добавил он.

"От связки Беларусь – Россия или Россия – Беларусь зависит мирное и стабильное будущее региона, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть",  сказал Лукашенко.

По его словам, некоторые аналитики пытаются внедрить в массовое сознание тезис о том, что углубление экономического взаимодействия с Россией грозит Беларуси потерей суверенитета. 

"Давайте раз и навсегда расставим точки над i. Беларусь выступала и будет выступать за экономическую интеграцию на постсоветском пространстве как в двустороннем, так и многостороннем формате", – отметил он.

В перспективе интеграции с Россией Лукашенко видит "большое развитие кооперационных связей", в частности, возможность участия белорусских производителей в реализации национальных проектов России.

"Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по повышению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов на основе равноправия двух участников союза", – заявил Лукашенко.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

В России массовые акции протеста начались после ареста оппозиционного политика Алексея Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. На 14 февраля соратники Навального анонсировали новую акцию, которая, по их словам, пройдет "хитрее". Они призвали жителей больших российских городов в 20.00 выйти во дворы домов и постоять 15 минут с включенным фонариком мобильного телефона.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, протесты, война, будущее, акции протеста
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