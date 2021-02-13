Лукашенко заявил, что в ЕС его назвали президентом Беларуси

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил о получении письма о европейских лидеров, где его назвали президентом Беларуси. Представитель ЕС по внешней политике Питер Стэн ответил, что Брюссель все еще не считает Лукашенко законным главой государства

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 11 февраля на Белорусском всенародном собрании сообщил, что получил письмо от западных политиков, в котором к нему обращались как к президенту Беларуси, говорится на его сайте.

"Недавно я получил, министр иностранных дел мне передал письмо от некоторых западных деятелей, ВОЗ. Меня что удивило – "Президенту Республики Беларусь, Его Превосходительству А. Г. Лукашенко". Слушайте, пишут одно, а на Западе приветствуют и говорят о другом, приветствуют других президентов. Я так читаю и думаю: "А где ж правда?" Хотя бы написали экс-президенту, бывшему, или вообще белорусскому народу адресовали. Но тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин", – отметил Лукашенко.

Позже пресс-служба Лукашенко в Telegram опубликовала и скан этого письма. На нем видно, что оно датировано 22 января этого года и подписано главой ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Представитель ЕС по внешней политике Питер Стэн в комментарии "Радыё Свабода", что это письмо не означает, что Брюссель считает Лукашенко законным главой государства. Он подчеркнул, что письмо было отправлено Лукашенко как будущему председателю Содружества Независимых Государств с приглашением Беларуси на ACT (Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19.

По его словам, ВОЗ решила использовать титул президента республики в официальном почтовом адресе, но это никоим образом не означает изменения устоявшейся позиции ЕС, который считает, что Лукашенко не имеет демократической легитимности.

Стэн также отметил, что ВОЗ признала ошибку в использовании подписи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По словам Стэна, письмо должна была подписать комиссар Еврокомиссии Стелла Кириакидес.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.