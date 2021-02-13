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Лукашенко заявил, что в ЕС его назвали президентом Беларуси

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил о получении письма о европейских лидеров, где его назвали президентом Беларуси. Представитель ЕС по внешней политике Питер Стэн ответил, что Брюссель все еще не считает Лукашенко законным главой государства

Лукашенко заявил, что в ЕС "понимают, кто в доме хозяин"
Лукашенко заявил, что в ЕС "понимают, кто в доме хозяин"
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 11 февраля на Белорусском всенародном собрании сообщил, что получил письмо от западных политиков, в котором к нему обращались как к президенту Беларуси, говорится на его сайте.

"Недавно я получил, министр иностранных дел мне передал письмо от некоторых западных деятелей, ВОЗ. Меня что удивило – "Президенту Республики Беларусь, Его Превосходительству А. Г. Лукашенко". Слушайте, пишут одно, а на Западе приветствуют и говорят о другом, приветствуют других президентов. Я так читаю и думаю: "А где ж правда?" Хотя бы написали экс-президенту, бывшему, или вообще белорусскому народу адресовали. Но тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин", – отметил Лукашенко.

Позже пресс-служба Лукашенко в Telegram опубликовала и скан этого письма. На нем видно, что оно датировано 22 января этого года и подписано главой ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Представитель ЕС по внешней политике Питер Стэн в комментарии "Радыё Свабода", что это письмо не означает, что Брюссель считает Лукашенко законным главой государства. Он подчеркнул, что письмо было отправлено Лукашенко как будущему председателю Содружества Независимых Государств с приглашением Беларуси на ACT (Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19.

По его словам, ВОЗ решила использовать титул президента республики в официальном почтовом адресе, но это никоим образом не означает изменения устоявшейся позиции ЕС, который считает, что Лукашенко не имеет демократической легитимности.

Стэн также отметил, что ВОЗ признала ошибку в использовании подписи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По словам Стэна, письмо должна была подписать комиссар Еврокомиссии Стелла Кириакидес.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, ВОЗ, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Тедрос Адханом Гебрейесус, протесты в Беларуси
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