Германия примет до 50 противников режима Лукашенко, но может увеличить лимит

Германия установила лимит на прием преследуемых режимом считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. Учитывая масштабы репрессий в Беларуси, его могут увеличить, сообщили в федеральном министерстве внутренних дел.

Германия планирует принять у себя до 50 жертв режима считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и членов их семей, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung 11 февраля со ссылкой на ответ федерального министерства внутренних дел на запрос депутата Бундестага от партии "Союз-90"/"Зеленые" Мануэля Саррацина.

Это количество не предел, так как с учетом нынешних масштабов репрессий в Беларуси потребуется увеличить лимит. Каждый случай будет проверяться индивидуально, подчеркнули в министерстве.

Саррацин заявил, что имеет значение каждый спасенный от насилия и пыток. Поэтому хорошо, что Германия может стать убежищем для политически преследуемых в Беларуси и их семей, заключил немецкий депутат. Саррацин ожидает, что федеральное правительство изменит установленный лимит на количество принимаемых противников режима Лукашенко.

Прием политических беженцев является частью "Плана действий для белорусского гражданского общества" федерального правительства Германии. Благодаря ему преследуемые члены оппозиции и люди, оказавшиеся в условиях чрезвычайной гуманитарной ситуации, могут получить визу по облегченной процедуре, цитирует издание канцлера Германии Ангелу Меркель.