Германия примет до 50 противников режима Лукашенко, но может увеличить лимит

Германия планирует принять у себя до 50 жертв режима считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и членов их семей, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung 11 февраля со ссылкой на ответ федерального министерства внутренних дел на запрос депутата Бундестага от партии "Союз-90"/"Зеленые" Мануэля Саррацина.
Это количество не предел, так как с учетом нынешних масштабов репрессий в Беларуси потребуется увеличить лимит. Каждый случай будет проверяться индивидуально, подчеркнули в министерстве.
Саррацин заявил, что имеет значение каждый спасенный от насилия и пыток. Поэтому хорошо, что Германия может стать убежищем для политически преследуемых в Беларуси и их семей, заключил немецкий депутат. Саррацин ожидает, что федеральное правительство изменит установленный лимит на количество принимаемых противников режима Лукашенко.
Прием политических беженцев является частью "Плана действий для белорусского гражданского общества" федерального правительства Германии. Благодаря ему преследуемые члены оппозиции и люди, оказавшиеся в условиях чрезвычайной гуманитарной ситуации, могут получить визу по облегченной процедуре, цитирует издание канцлера Германии Ангелу Меркель.
С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.