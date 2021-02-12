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Лукашенко анонсировал принятие закона о пресечении протестов в Беларуси

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в стране необходимо пресечь "массовые беспорядки, чтоб выглядеть цивилизованным государством".

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Лукашенко: Нравится это кому-то или нет, процесс запущен
Лукашенко: Нравится это кому-то или нет, процесс запущен
Фото: president.gov.by

Парламент Беларуси в ближайшее время примет обновленное законодательство по пресечению массовых акций протеста и правонарушений. Об этом заявил считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко во время Всебелорусского народного собрания, говорится на сайте Лукашенко.

"Нравится это кому-то или нет, процесс запущен, мною поручено разным структурам органов власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. Важно не только пресечь всякие массовые беспорядки, но и чтобы мы выглядели цивилизованным государством, чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия", – подчеркнул Лукашенко. 

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, митинг, протесты в Беларуси
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