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У Лукашенко есть 10 резиденций и "подаренный" Maybach за треть миллиона евро – СМИ

Большинство объектов в Беларуси, которые "Радыё Свабода" называет резиденциями Александра Лукашенко, официально принадлежат госструктурам или находятся на территории парков.

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В Минске у Лукашенко три резиденции, утверждает "Радыё Свабода"
В Минске у Лукашенко три резиденции, утверждает "Радыё Свабода"
Фото: svaboda.org

У называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко есть 10 резиденций. Об этом говорится в расследовании "Радыё Свабода", опубликованном 12 февраля.

Материал был опубликован после того, как Лукашенко на Всебелорусском народном собрании назвал бизнесменов "буржуями" и употребил слово "накрали".

По данным "Радыё Свабода", загородных резиденций у Лукашенко семь:

  • "Озерный" в Острошицком Городке под Минском (официально принадлежит управлению по обслуживанию дипломатического корпуса "Дипкорпус");
  • "Заславль" на берегу одноименного водохранилища (принадлежит "Дипкорпусу");
  • "Александрия-2" в Могилевской области (принадлежит компании "Белнефтегаз");
  • резиденция в Березинском биосферном заповеднике;
  • на реке Припять в Петриковском районе (официально называется "Комплекс для обслуживания делегаций в Припятском национальном парке");
  • на Брацлавских озерах;
  • в Вискулах (находится на территории национального парка "Беловежская пуща").

С пятым президентом Украины Петром Порошенко Лукашенко встречался в резиденции в Петриковском районе.

Еще три резиденции, о которых пишут расследователи, находятся в Минске. Официальными являются объект на Карла Маркса, 38 и Дворец Независимости на проспекте Победителей. Еще одна резиденция – в исторической местности "Дрозды".

"Радыё Свабода" также рассказало об автомобилях, которыми пользуется Лукашенко. Самыми дорогими в его автопарке являются Maybach 62 стоимостью от €367 тыс. до €500 тыс. и Mercedes Pullman W221 стоимостью "несколько сотен тысяч евро".

Лукашенко утверждал, что Maybach ему подарили.

При власти в Беларуси Лукашенко находится с 1994 года.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли очередные выборы президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Акции протеста несогласных с результатами выборов проходят в стране с августа 2020 года.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, автомобили, Минск, резиденции
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