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В Минске для журналисток просят два года тюрьмы за стрим разгона протестующих

Журналисток польского телеканала "Белсат" Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову задержали в ноябре прошлого года, когда они стримили разгон протестующих. Прокурор требует для них два года заключения.

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Чульцову и Бахвалову задержали 15 ноября на площади Перемен в Минске
Чульцову и Бахвалову задержали 15 ноября на площади Перемен в Минске
Фото: belsat.eu

Прокуратура Беларуси попросила назначить два года заключения журналисткам польского телеканала "Белсат" Дарье Чульцовой и Екатерине Бахваловой (псевдоним – Андреева), сообщил канал в Telegram.

Также прокурор просит конфисковать у них всю технику в пользу государства.

Бахвалову и Чульцову задержали 15 ноября прошлого года, когда они вели стрим с разгона протестующих у мемориала памяти Романа Бондаренко на площади Перемен. Их обвиняют по уголовному делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси).

Следствие утверждает, что стрим журналисток стал причиной остановки 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных маршрутов и нанес предприятию "Минсктранс" ущерб 11,5 тыс. белорусских руб. (124 тыс. грн).

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александра Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: СМИ, Беларусь, прокуратура, журналисты, протесты в Беларуси
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