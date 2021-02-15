В Беларуси госканал СТВ выпустил сюжет о "предателях" – противниках Лукашенко под песню "Накажи их, Боже". Видео
На белорусском государственном телеканале СТВ ("Столичное телевидение") вечером 14 февраля вышел сюжет провластного журналиста Григория Азаренка о "тех, кто осквернил свою жизнь грехом предательства", посвященный оппозиционным кандидатам в президенты и другим известным белорусам, выступившим против Александра Лукашенко. Певицу Анжелику Агурбаш, поддержавшую акции протеста против официальных результатов выборов, журналист называет "бездарностью" и "полным отсутствием таланта" и прочит ей "старость, неизгладимый позор, бедность и безвестность". В конце сюжета прозвучала песня с текстом: "Накажи их, Боже, накажи: всех, кто оторвался от народа, всех, кто предал правду и свободу, кто погряз в коррупции и лжи". Под слова "сохрани их, Боже, сохрани всех, кто верен Родине остался" в сюжете демонстрируют кадры со Всебелорусского народного собрания и лицо Лукашенко. Песню в 1984 году написал поэт Михаил Ножкин. С 2015 года он является почетным членом так называемого союза писателей группировки "ДНР", сообщает TUT.BY.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.