Лукашенко сыграл в ящик. Пока что избирательный. И как бы ни пытались наложить грим на этот труп – все бесполезно

Бесспорный факт: Лукашенко сыграл в ящик (пока – избирательный). И как бы сегодня ни пытались наложить грим на этот труп, чтобы он выглядел "как живой", – через сборища холуев и крепостных, ложь пропаганды, очередную переделку незаконной конституции, красно-зеленое тряпье и фальшивые коллективные письма сталеваров, сварщиков, электриков и доярок – все бесполезно.

Даже средневековые суды, которые сегодня проходят по всей стране, скорее оборачиваются против этого режима, чем в его пользу. В процесс противостояния вовлекается еще большее количество людей: родственники, близкие, друзья политзаключенных. Ненависть против этой абсурдной, тупой и бесчеловечной власти нарастает. Понимание, что так жить нельзя, стало общим.

В августе 2020 года в Беларуси произошло явление, поразившее весь мир – духовное возрождение целой страны. Что бы ни произошло позднее – этот процесс не остановлен. Из памяти никогда не сотрутся моменты, когда мы почувствовали себя свободными людьми, ощутили чувство собственного достоинства и силу противостоять рабству и злу. Этот возродившийся дух свободы больше не уничтожить ничем и никому. Акции протеста в стране проходят каждый день, и совершенно не важна их численность. Важно нравственное противостояние диктатуре, которое продолжается наперекор всему.

Мы не можем останавливаться – ради себя, ради тех, кто сегодня не с нами. Лучшие, замечательные, прекрасные люди сегодня ждут от нас действия. Они – наши настоящие герои и лидеры, каждый из более чем тысячи узников совести.

Весна в Беларуси всегда наступает в один, святой для нашей истории день – 25 марта. Мне очень хочется, чтобы в этот день началось половодье, которое смоет эту смрадную и мерзкую преступную власть.

Мы должны победить. Жизнь всегда побеждает.

Источник: Ната Радина / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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