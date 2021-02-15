ГОРДОН
 
 
Наталья Радина
Наталья Радина

Белорусская журналистка, главный редактор сайта "Хартия-97".


все материалы автора

Лукашенко сыграл в ящик. Пока что избирательный. И как бы ни пытались наложить грим на этот труп – все бесполезно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Бесспорный факт: Лукашенко сыграл в ящик (пока – избирательный). И как бы сегодня ни пытались наложить грим на этот труп, чтобы он выглядел "как живой", – через сборища холуев и крепостных, ложь пропаганды, очередную переделку незаконной конституции, красно-зеленое тряпье и фальшивые коллективные письма сталеваров, сварщиков, электриков и доярок – все бесполезно.

Даже средневековые суды, которые сегодня проходят по всей стране, скорее оборачиваются против этого режима, чем в его пользу. В процесс противостояния вовлекается еще большее количество людей: родственники, близкие, друзья политзаключенных. Ненависть против этой абсурдной, тупой и бесчеловечной власти нарастает. Понимание, что так жить нельзя, стало общим.

В августе 2020 года в Беларуси произошло явление, поразившее весь мир – духовное возрождение целой страны. Что бы ни произошло позднее – этот процесс не остановлен. Из памяти никогда не сотрутся моменты, когда мы почувствовали себя свободными людьми, ощутили чувство собственного достоинства и силу противостоять рабству и злу. Этот возродившийся дух свободы больше не уничтожить ничем и никому. Акции протеста в стране проходят каждый день, и совершенно не важна их численность. Важно нравственное противостояние диктатуре, которое продолжается наперекор всему.

Мы не можем останавливаться – ради себя, ради тех, кто сегодня не с нами. Лучшие, замечательные, прекрасные люди сегодня ждут от нас действия. Они – наши настоящие герои и лидеры, каждый из более чем тысячи узников совести.

Весна в Беларуси всегда наступает в один, святой для нашей истории день – 25 марта. Мне очень хочется, чтобы в этот день началось половодье, которое смоет эту смрадную и мерзкую преступную власть.

Мы должны победить. Жизнь всегда побеждает.

Источник: Ната Радина / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Наталья Радина, акции протеста, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине G
Наталия ДВАЛИ
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Когда будет самолет, пока не знаем". Анастасия Зинченко вместе с возлюбленным Соколюком не может вылететь из Танзании из-за поломки самолета
"Когда будет самолет, пока не знаем". Анастасия Зинченко вместе с возлюбленным Соколюком не может вылететь из Танзании из-за поломки самолета
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду
"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Мне все равно, что скажут". alyona alyona в День святого Валентина обнародовала совместные фото с любимым
"Мне все равно, что скажут". alyona alyona в День святого Валентина обнародовала совместные фото с любимым
Внучка Ющенко рассказала, что изменила в своей внешности
Внучка Ющенко рассказала, что изменила в своей внешности
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина
"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS