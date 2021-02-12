"Мы же не закрыли границу с Беларусью". В "Слуге народа" заявили, что нардеп Шевченко на собрании у Лукашенко был как частное лицо

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко побывал на Всебелорусском народном собрании, где выступал Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси. Нардеп не представлял там ни партию "Слуга народа", ни фракцию, ни власть Украины в целом, заявила замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Кравчук: Шевченко там был как человек. Мы же не закрыли границу с Беларусью и туда можно ездить украинским гражданам Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко на Всебелорусском народном собрании, где выступал считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, был как частное лицо.

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в комментарии "Украинской правде" 12 февраля.

"По поводу поездки Евгения Шевченко надо четко указать, что он не представлял партию "Слуга народа", не представлял фракцию "Слуга народа", в целом не представлял власть Украины. И партия, и фракция придерживаются мнения, как и МИД, и вообще украинская власть: мы не признаем выборы, которые состоялись в Беларуси. Но Евгений Шевченко там был как человек... мы же не закрыли границу с Беларусью и туда можно ездить украинским гражданам", – сказала она.

Кравчук отметила, что в тот же день представители межфракционного объединения в Верховной Раде "За демократическую Белорусь" провели онлайн-встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Шевченко побывал в Минске 11 февраля. На Всебелорусском народном собрании присутствовал еще один украинский политик – лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко (в 2015 году Окружной административный суд Киева запретил деятельность Компартии Украины, но партия подала апелляцию, рассмотрение дела длится до сих пор).

Выступая на VI Всебелорусском народном собрании, Лукашенко анонсировал референдум в Беларуси в 2022 году. По его словам, на него вынесут проект новой конституции. Также Лукашенко назвал условия, при которых он готов уйти из власти.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Украинские власти не поздравляли Лукашенко после выборов и осуждали действия белорусских силовиков. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с ноября 2020 года, когда окончился срок очередной пятилетней каденции президента Беларуси, Киев будет называть его просто Александр Лукашенко, без каких-либо регалий.

Несмотря на официальную позицию Киева, в августе нардеп Шевченко опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой на президентских выборах. Он высказывал мнение, что в Беларуси против результатов президентских выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги", и призвал белорусов "простить грехи Лукашенко".