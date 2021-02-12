ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Мы же не закрыли границу с Беларусью". В "Слуге народа" заявили, что нардеп Шевченко на собрании у Лукашенко был как частное лицо

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко побывал на Всебелорусском народном собрании, где выступал Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси. Нардеп не представлял там ни партию "Слуга народа", ни фракцию, ни власть Украины в целом, заявила замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кравчук: Шевченко там был как человек. Мы же не закрыли границу с Беларусью и туда можно ездить украинским гражданам
Кравчук: Шевченко там был как человек. Мы же не закрыли границу с Беларусью и туда можно ездить украинским гражданам
Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко на Всебелорусском народном собрании, где выступал считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, был как частное лицо. 

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в комментарии "Украинской правде" 12 февраля. 

"По поводу поездки Евгения Шевченко надо четко указать, что он не представлял партию "Слуга народа", не представлял фракцию "Слуга народа", в целом не представлял власть Украины. И партия, и фракция придерживаются мнения, как и МИД, и вообще украинская власть: мы не признаем выборы, которые состоялись в Беларуси. Но Евгений Шевченко там был как человек... мы же не закрыли границу с Беларусью и туда можно ездить украинским гражданам", – сказала она. 

Кравчук отметила, что в тот же день представители межфракционного объединения в Верховной Раде "За демократическую Белорусь" провели онлайн-встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

Шевченко побывал в Минске 11 февраля. На Всебелорусском народном собрании присутствовал еще один украинский политик – лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко (в 2015 году Окружной административный суд Киева запретил деятельность Компартии Украины, но партия подала апелляцию, рассмотрение дела длится до сих пор).

Выступая на VI Всебелорусском народном собрании, Лукашенко анонсировал референдум в Беларуси в 2022 году. По его словам, на него вынесут проект новой конституции. Также Лукашенко назвал условия, при которых он готов уйти из власти.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Украинские власти не поздравляли Лукашенко после выборов и осуждали действия белорусских силовиков. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с ноября 2020 года, когда окончился срок очередной пятилетней каденции президента Беларуси, Киев будет называть его просто Александр Лукашенко, без каких-либо регалий.

Несмотря на официальную позицию Киева, в августе нардеп Шевченко опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой на президентских выборах. Он высказывал мнение, что в Беларуси против результатов президентских выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги", и призвал белорусов "простить грехи Лукашенко"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Слуга народа, Евгения Кравчук, политик Евгений Шевченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu подтвердила роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu подтвердила роман с Полянским
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Малинин сообщил о рождении внука
Малинин сообщил о рождении внука
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS