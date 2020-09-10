Нардепы от "Cлуги народа" Качура и Шевченко не помнят фамилию министра обороны Украины

Экс-мэр Харькова и бывший народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин во время обсуждения кадровых вопросов попросил депутатов от "Слуги народа" Александра Качуру и Евгения Шевченко назвать фамилию министра обороны Украины. Те задумались.

Представители фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Качура и Евгений Шевченко во время передачи "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" 9 сентября не смогли назвать фамилию нынешнего министра обороны Украины.

Экс-мэр Харькова и бывший народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин во время обсуждения кадровых вопросов попросил представителей "Слуги народа" назвать фамилию министра. Депутаты задумались, а Шевченко сказал: "Поймал".

Представителей монобольшинства пристыдил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Таран у него фамилия. Друзья, как же вам не стыдно?" – возмутился Гончаренко.

"Ну так я знаю, что Таран", – сказал после этого Качура.

Таран возглавляет Министерство обороны с марта 2020 года. Его назначение тогда поддержали 285 народных депутатов, в том числе Качура и Шевченко (результаты голосования опубликованы на сайте Рады).