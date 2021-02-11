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ПОЛИТИКА

Нардеп Шевченко и коммунист Симоненко побывали на собрании у Лукашенко

Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко опубликовал фото из зала во время VI Всебелорусского народного собрания. Лидер Компартии Украины Петр Симоненко побывал в Минске по приглашению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Депутат от "Слуги народа" Шевченко опубликовал фото на фоне выступающего Лукашенко
Депутат от "Слуги народа" Шевченко опубликовал фото на фоне выступающего Лукашенко
Фото: Евгений Шевченко / Facebook

Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 11 февраля побывал в Минске на VI Всебелорусском народном собрании, где выступал считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко. Об этом Шевченко сообщил на странице в Facebook.

"Минск", – кратко подписал фото Шевченко.

Во время выступления Лукашенко Шевченко также провел шестиминутный стрим.

https://www.facebook.com/e.shevchenko76/videos/3762294780514901/

Кроме Шевченко, в Минске присутствовал лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко. Как сообщила пресс-служба КПУ, Симоненко побывал в Минске по приглашению Лукашенко.

Фото: kpu.ua
Фото: kpu.ua

Выступая на VI Всебелорусском народном собрании, Лукашенко анонсировал референдум в Беларуси в 2022 году. По его словам, на него вынесут проект новой конституции. Также Лукашенко назвал условия, при которых он готов уйти из власти.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

10 августа 2020 года Шевченко опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой на президентских выборах. Через два дня Шевченко высказывал мнение, что в Беларуси против результатов президентских выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги". Позже депутат от "Слуги народа" призвал белорусов "простить грехи Лукашенко".

В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Компартии Украины. 15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде было открыто производство по апелляционной жалобе КПУ, рассмотрение дела длится до сих пор. В Министерстве юстиции Украины сообщили, что пока решение суда о запрете не вступило в силу, Компартия может продолжать свою деятельность.

Теги: Беларусь, Facebook, Александр Лукашенко, КПУ, Петр Симоненко, депутаты, Минск, Слуга народа, политик Евгений Шевченко
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