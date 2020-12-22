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"Будешь мучиться до самого конца". Арахамия сказал, что нардеп Шевченко "каждые три дня" просит исключить его из фракции

Поездка народного депутата от пропрезидентской "Слуги народа" Евгения Шевченко в Беларусь – это, вероятно, часть стратегии нардепа по исключению из состава фракции, заявил ее глава, нардеп Давид Арахамия.

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Арахамия: Евгений каждые три дня подходит ко мне и говорит: "Давайте вы меня исключите из фракции". А я говорю: "Нет, будешь мучиться до самого конца"
Арахамия: Евгений каждые три дня подходит ко мне и говорит: "Давайте вы меня исключите из фракции". А я говорю: "Нет, будешь мучиться до самого конца"
Фото: Слуга Народу / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко сейчас находится в отпуске, заявил глава парламентского монобольшинства Давид Арахамия на итоговой пресс-конференции, комментируя визит Шевченко в Беларусь. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".  

Шевченко 21-го и 22 декабря рассказывал в своем Telegram-канале о визите в Беларусь, где с августа не утихают протесты из-за фальсификации результатов президентских выборов. 

В одном из постов он назвал "змагарами" протестующих. Дословно с белорусского "змагар" – это борец, но как отмечает международная экспертная организация iSANS, Александр Лукашенко и дикторы государственных телеканалов употребляют это слово в негативном контексте и превратили в ярлык.

Также Шевченко публиковал фото своей встречи с главой комиссии по международным делам Национального собрания Беларуси Андреем Савиных. 

Арахамия, когда журналисты спросили об этом визите, отметил, что не знал о поездке Шевченко в Беларусь, и назвал его отпуск "интересным и экзотическим". 

"Для меня это новость. Он официально в отпуске. Надо посмотреть, что он в нем натворил, в этом отпуске, а потом как-то реагировать на это. Но могу сказать, что господин Евгений каждые три дня подходит ко мне и говорит: "Давайте вы меня исключите из фракции". А я говорю: "Нет, будешь мучиться до самого конца". Вот я думаю, что он по своей стратегии дальше идет, чтобы все-таки что-то произошло", – сказал Арахамия.

"Подождем. [Выводы будут сделаны] по результатам его поездки", – добавил глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко. 

Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. Шевченко баллотировался в парламент от "Слуги народа" по одномандатному округу №76 в Запорожской области, он получил 43% голосов избирателей. 

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц. Послы стран ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси 16 декабря.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, визит, Слуга народа, Александр Корниенко, Давид Арахамия, политик Евгений Шевченко
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