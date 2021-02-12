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"Теперь нам проще понять проблемы украинцев". Тихановская и украинские нардепы провели онлайн-встречу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и члены межфракционного объединения "За демократическую Беларусь" провели онлайн-встречу, в ходе которой оппозиционерка поблагодарила Украину за солидарность с белорусским народом и непризнание Александра Лукашенко президентом, а украинские нардепы высказали поддержку белорусам.

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Тихановская: Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев
Тихановская: Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев
Фото: tsikhanouskaya.org

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 11 февраля провела онлайн-встречу с депутатами Верховной Рады – членами межфракционного объединения "За демократическую Беларусь", сообщает ее пресс-служба. 

Тихановская начала выступление с приветствия на украинском и сказала, что Украина всегда была для нее близкой страной. 

Политик и представители ее команды поблагодарили Украину за солидарность, помощь белорусскому народу, непризнание президентом Александра Лукашенко и официально объявленных результатов выборов. Также оппозиционерка выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с межфракционным объединением. 

"Когда украинцы сражались в Революции достоинства, многие белорусы переживали, надеялись, что у вас получится, и пытались вам помочь. Михась Жизневский был одним из первых, кто погиб на Майдане. Наши оба народа помнят и чтят его память. Сегодня белорусы сражаются против диктатуры, насилия и произвола силовиков. Я знаю, что вы, друзья-украинцы, прекрасно понимаете, почему мы боремся за наше человеческое достоинство, за наши политические и гражданские права, за наше право иметь выбор. Вы понимаете нашу борьбу за демократию и свободу, а также цену, которую мы платим", – сказала она. 

Оппозиционерка подчеркнула, что поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. 

"Крым по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией. Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев. По праву бывший президент проиграл на выборах, однако де-факто его режим до сих пор незаконно удерживает власть", – сказала она и попросила о поддержке Беларуси на международных площадках. 

Украину на встрече представляли глава межфракционного объединения "За демократическую Беларусь", народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (фракция "Слуга народа"), Александра Устинова, Соломия Бобровская и Юлия Клименко от "Голоса", Лариса Билозир ("За майбутнє"), София Федина и Максим Саврасов от "Европейской солидарности" и внефракционная Оксана Савчук. 

Украинские политики выказали поддержку белорусам и сказали, что ждут встречи с Тихановской в Киеве, говорится в релизе. 

Как сообщили изданию "ГОРДОН" в пресс-службе Гончаренко, нардеп сказал, что предложит иностранным коллегам создать группы поддержки Беларуси на базе парламентов европейских стран.

"Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ранее поддержал мое предложение по созданию постоянно действующей группы в рамках Совета Европы, которая бы следила за ситуацией в Беларуси. Конечно, в первую очередь речь идет о правах человека. Он дал свое согласие. Также я разговаривал с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, которая поддержала эту идею. Мы надеемся, что до мая она будет реализована", – сказал он. 

Межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" в Раде создали 3 июля 2020 года.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Беларусь, Алексей Гончаренко, Слуга народа, Александра Устинова, Максим Саврасов, Соломия Бобровская, София Федина, Мария Мезенцева, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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