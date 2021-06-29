"Нельзя изменить географию". Кулеба прокомментировал выход Беларуси из "Восточного партнерства"

"Можно заявить о выходе из "Восточного партнерства", но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко", – написал Кулеба.

Можна заявити про вихід зі «Східного партнерства», але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів. Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2021

"Восточное партнерство" – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" стало еще одним шагом белорусских властей, вызывающим рост напряженности в регионе, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.