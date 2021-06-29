Мишель: Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в "Восточном партнерстве"

"Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в "Восточном партнерстве", – считает он.

По мнению Мишеля, это приведет к дальнейшему росту напряженности и будет иметь явное негативное воздействие на белорусский народ "за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество".

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership.



This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation. — Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021

Также Мишель пообещал народу Беларуси солидарность и поддержку.

"Мы напоминаем о вашем праве выбрать для себя президента на новых, свободных и честных выборах", – написал политик.

В то же время он назвал находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко президентом.

"Режиму президента Лукашенко: ставьте на первое место будущее Беларуси", – написал глава Евросовета.

To the people of Belarus:



you can count on the EU.



We stand by you in solidarity and with practical support.



We recall your right to elect your president through new, free and fair elections.



To the regime of president Lukashenka:



put the future of Belarus first. — Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021

9 июня в своем обращении к Лукашенко, посвященном политзаключенным Беларуси, Мишель называл его "мистером".