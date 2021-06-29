Мишель: Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в "Восточном партнерстве"

"Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в "Восточном партнерстве", – считает он.
По мнению Мишеля, это приведет к дальнейшему росту напряженности и будет иметь явное негативное воздействие на белорусский народ "за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество".
Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership.— Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021
This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation.
Также Мишель пообещал народу Беларуси солидарность и поддержку.
"Мы напоминаем о вашем праве выбрать для себя президента на новых, свободных и честных выборах", – написал политик.
В то же время он назвал находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко президентом.
"Режиму президента Лукашенко: ставьте на первое место будущее Беларуси", – написал глава Евросовета.
To the people of Belarus:— Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021
you can count on the EU.
We stand by you in solidarity and with practical support.
We recall your right to elect your president through new, free and fair elections.
To the regime of president Lukashenka:
put the future of Belarus first.
9 июня в своем обращении к Лукашенко, посвященном политзаключенным Беларуси, Мишель называл его "мистером".
"Восточное партнерство" – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.
28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.
Первые санкции против Беларуси и Лукашенко были введены США и, позднее, Евросоюзом еще в 2004 году в связи с наличием в стране политзаключенных и выборами, проведенными не в соответствии со стандартами ОБСЕ. С тех пор часть этих санкций была снята.
После выборов президента в Беларуси в 2020 году, тайной церемонии инаугурации, которую впервые в истории Беларуси не анонсировали и не транслировали по телевидению, и жесткого подавления массовых акций протеста отношения Евросоюза и режима Лукашенко ухудшились. Ряд государств не признали инаугурацию Лукашенко.
Евросоюз со 2 октября 2020 года ввел четыре пакета санкций – из-за фальсификации результатов выборов президента, насильственного подавления мирных протестов, репрессий против гражданского общества, принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, преследования оппозиционеров.
Последними, 24 июня, Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси. Они включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС. Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты по всем существующим соглашениям в отношении проектов в госсекторе Беларуси.
В общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси. Это сам Лукашенко, его ближайшее окружение и родственники, силовики, подавлявшие мирные протесты, бизнесмены, прокуроры, судьи и другие.
Лукашенко заявил, что введенные странами Запада санкции свидетельствуют о "бессилии" этих государств.