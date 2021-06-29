"Такие решения незаконными лидерами не принимаются". Литва не признает выход Беларуси из "Восточного партнерства"

Литва считает не имеющими силу решения, которые принимает за Беларусь ее непризнанный "президент" Фото: depositphotos.com

"Такие решения незаконными лидерами не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью", – сказал Ландсбергис.

По словам министра, решение о выходе из "Восточного партнерства" в первую очередь наказывает белорусов. Он также отметил, что Беларусь оценит преимущества "Восточного партнерства", но это произойдет "скорее всего, после выборов".

Предложение ЕС о помощи с реформами и поддержке демократической Беларуси остается в силе, подчеркнул глава литовской дипломатии.

"Восточное партнерство" – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал это решение "еще одним шагом Беларуси назад".