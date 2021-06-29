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"Такие решения незаконными лидерами не принимаются". Литва не признает выход Беларуси из "Восточного партнерства"

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Литва считает не имеющими силу решения, которые принимает за Беларусь ее непризнанный "президент"
Литва считает не имеющими силу решения, которые принимает за Беларусь ее непризнанный "президент"
Фото: depositphotos.com

Вильнюс считает решение Минска о выходе из программы ЕС "Восточное партнерство" не имеющим силы, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Такие решения незаконными лидерами не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью", – сказал Ландсбергис.

По словам министра, решение о выходе из "Восточного партнерства" в первую очередь наказывает белорусов. Он также отметил, что Беларусь оценит преимущества "Восточного партнерства", но это произойдет "скорее всего, после выборов".

Предложение ЕС о помощи с реформами и поддержке демократической Беларуси остается в силе, подчеркнул глава литовской дипломатии.

"Восточное партнерство" – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал это решение "еще одним шагом Беларуси назад".

Контекст:

Первые санкции против Беларуси и считающего себя президентом Александра Лукашенко были введены США и, позднее, Евросоюзом еще в 2004 году в связи с наличием в стране политзаключенных и выборами, проведенными не в соответствии со стандартами ОБСЕ. С тех пор часть этих санкций была снята.

После выборов президента в Беларуси в 2020 году, тайной церемонии инаугурации, которую впервые в истории Беларуси не анонсировали и не транслировали по телевидению, и жесткого подавления массовых акций протеста отношения Евросоюза и режима Лукашенко ухудшились. Ряд государств не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз со 2 октября 2020 года ввел четыре пакета санкций – из-за фальсификации результатов выборов президента, насильственного подавления мирных протестов, репрессий против гражданского общества, принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, преследования оппозиционеров.

Последними, 24 июня, Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси. Они включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС. Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты по всем существующим соглашениям в отношении проектов в госсекторе Беларуси.

В общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси. Это сам Лукашенко, его ближайшее окружение и родственники, силовики, подавлявшие мирные протесты, бизнесмены, прокуроры, судьи и другие.

Лукашенко заявил, что введенные странами Запада санкции свидетельствуют о "бессилии" этих государств.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Литва, Восточное партнерство, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, Европейский союз, Евросоюз
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