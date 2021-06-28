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"Еще будет Беларусь – улыбчивая, честная, открытая". Белорусский оппозиционер Бабарико выступил с последним словом в суде

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Бабарико: Я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал
Бабарико: Я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал
Фото: Виктор Бабарико — официальный канал / Telegram (архив)

Бывший руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, который из-за ареста не смог зарегистрироваться кандидатом на выборах президента Беларуси в прошлом году, выступил с последним словом в суде. Аудиозапись его речи выложена на канале Бабарико в YouTube, ее полный текст опубликовал "Дождь".

Свою вину в коррупции и отмывании денег, в которых его обвиняют, Бабарико признавать отказался.

"Несмотря на то, что, наверное, признание… было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал... Не было допущено ни одного не то что противозаконного действия либо принуждения, но даже никакого намека на возможность совершения противоправных действий", – сказал Бабарико.

Он подчеркнул, что ему не стыдно за свою жизнь перед клиентами, сотрудниками его штаба, друзьями, близкими и семьей – "даже несмотря на то, что сын находится в тюрьме, потому что основная вина его в том, что он – мой сын".

В свою очередь, его дети также считают, что "за папу не стыдно", отметил политик.

"Я был честен с людьми в том, что я не скрывал мнений, своего состояния, не скрывал своей программы, и за очень короткий период, чуть больше месяца, я увидел ту Беларусь, тех людей, у которых не просто есть шанс, у которых, я вижу, еще будет Беларусь – улыбчивая, честная, открытая", – считает он.

Политик отметил, что многие участники его предвыборного штаба, волонтеры, члены инициативной группы продолжили начатую работу. Я не назову это борьбой, потому что это жизнь, это часть их жизни по построению той Беларуси, о которой мы говорим до сих пор", – заявил Бабарико.

В этом месте судья прервал его, заявив, что эти обстоятельства не имеют отношения к делу. Бабарико пообещал быть кратким и продолжил говорить о своей работе в банке, еще раз отметив, что он не совершал никаких деяний против законодательства Республики Беларусь, в том числе уголовного и избирательного. 

На канале Бабарико в Telegram отмечается, что те немногие сторонники политика, которым удалось попасть на заседание суда (туда пускали только журналистов, адвокатов, родственников и дипломатов), выразили ему поддержку, показав "сердечки".

Контекст:

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. Его, как и других оппозиционных кандидатов, дипломата Валерия Цепкало и блогера Сергея Тихановского, не допустили к выборам.

18 июня Бабарико и его сына задержали, а позже взяли под стражу. По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси. В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

29 марта 2021 года Бабарико объявил о создании собственной партии "Вместе".

10 июня Московский райсуд Минска приговорил четырех волонтеров штаба Бабарико к пяти годам колонии усиленного режима каждого якобы за подготовку массовых беспорядков.

Дело о финансовых махинациях рассматривает Верховный суд Беларуси. Вместе с Бабарико обвиняемыми по делу проходят еще шесть человек. Им грозят тюремные сроки до шести с половиной лет. Для Бабарико обвинение попросило 15 лет тюрьмы. Верховный суд Беларуси огласит приговор 6 июля.

Теги: Беларусь, коррупция, обвинение, судья, суд, Виктор Бабарико, Белгазпромбанк
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