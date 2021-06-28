"Еще будет Беларусь – улыбчивая, честная, открытая". Белорусский оппозиционер Бабарико выступил с последним словом в суде

Бабарико: Я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал Фото: Виктор Бабарико — официальный канал / Telegram (архив)

Свою вину в коррупции и отмывании денег, в которых его обвиняют, Бабарико признавать отказался.

"Несмотря на то, что, наверное, признание… было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал... Не было допущено ни одного не то что противозаконного действия либо принуждения, но даже никакого намека на возможность совершения противоправных действий", – сказал Бабарико.

Он подчеркнул, что ему не стыдно за свою жизнь перед клиентами, сотрудниками его штаба, друзьями, близкими и семьей – "даже несмотря на то, что сын находится в тюрьме, потому что основная вина его в том, что он – мой сын".

В свою очередь, его дети также считают, что "за папу не стыдно", отметил политик.

"Я был честен с людьми в том, что я не скрывал мнений, своего состояния, не скрывал своей программы, и за очень короткий период, чуть больше месяца, я увидел ту Беларусь, тех людей, у которых не просто есть шанс, у которых, я вижу, еще будет Беларусь – улыбчивая, честная, открытая", – считает он.

Политик отметил, что многие участники его предвыборного штаба, волонтеры, члены инициативной группы продолжили начатую работу. Я не назову это борьбой, потому что это жизнь, это часть их жизни по построению той Беларуси, о которой мы говорим до сих пор", – заявил Бабарико.

В этом месте судья прервал его, заявив, что эти обстоятельства не имеют отношения к делу. Бабарико пообещал быть кратким и продолжил говорить о своей работе в банке, еще раз отметив, что он не совершал никаких деяний против законодательства Республики Беларусь, в том числе уголовного и избирательного.

На канале Бабарико в Telegram отмечается, что те немногие сторонники политика, которым удалось попасть на заседание суда (туда пускали только журналистов, адвокатов, родственников и дипломатов), выразили ему поддержку, показав "сердечки".