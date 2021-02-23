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Наталья Радина
Наталья Радина

Белорусская журналистка, главный редактор сайта "Хартия-97".


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Суд над Бабарико – политический. Белорусов снова пытаются лишить лидера, который может привести страну к нормальной жизни

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Мы сможем.

Система уже рушится. В Беларуси сегодня идут политические процессы, немногим отличающиеся от сталинских, часто нет даже видимости законности. Очевидно, что система пошла вразнос и судорожно пытается заткнуть рот каждому и затолкнуть в тюрьму всякого, не осознавая даже, что любому беспределу приходит конец и за все придется ответить.

В эти дни судят и Виктора Бабарико – кандидата в президенты Беларуси, сыгравшего огромную роль в революционном подъеме белорусов в 2020 году. Не могу сказать, что этой мой кандидат, однако считаю нужным именно сейчас выразить восхищение мужеством этого человека. Да, конечно, можно было и на несколько десятилетий раньше понять, кто такой Лукашенко, но то, что Виктор Бабарико бросил вызов тирану и заявил о намерении идти в президенты, – безусловно, смелый и заслуживающий уважения поступок.

Я несколько раз разговаривала с Виктором Дмитриевичем накануне ареста. В чем-то, на мой взгляд, он был наивен, в чем-то излишне осторожен, но мне показалось, что он думал о людях и искренне хотел перемен.

Суд над Виктором Бабарико – однозначно политический, и нет смысла вникать в детали фальшивого обвинения. Именно по этой причине процесс закрыт и в зал заседаний не пускают журналистов и людей, желающих поддержать его.

Но трагичность этой ситуации не только в очередной расправе над кандидатом в президенты. Белорусов снова пытаются лишить лидера, перспективного политика, который может возглавить страну и привести ее к нормальной жизни. Это все уже было: так убили в 1999 году Геннадия Карпенко, Виктора Гончара и Юрия Захаренко, так расправлялись в 2006 году с Александром Козулиным и в 2010 году – с Андреем Санниковым и Николаем Статкевичем. В 2020 году за решеткой оказались почти все лидеры.

Люди рискнули всей своей жизнью, благополучием своих жен и детей, а все ли мы сделали для них?

А ведь между нами есть связь гораздо более сильная, чем кажется на первый взгляд. Казалось бы, я или вы – не Николай Статкевич, не Павел Северинец, не Евгений Афнагель, не Сергей Тихановский, не Игорь Олиневич, не Николай Автухович и не Виктор Бабарико. Но наша жизнь невидимой нитью соединена с их жизнями. Их судьба – будущее нашей страны.

Поэтому сейчас так важно не повторять ошибки и нерешительность прошлого, а добиваться освобождения Виктора Бабарико и других лидеров из тюрем. Спасем их – спасем себя.

Что для этого нужно? Протесты в их защиту внутри страны и за рубежом. Нет иного рецепта, кроме давления на обнаглевшую власть.

Я обращаюсь к белорусской диаспоре. Результат поездок и встреч с западными политиками Тихановской, народного антикризисного управления и координационного совета слишком мал, введенные персональные санкции ничтожны. Значит, нужны усилия всех белорусов за рубежом. Пикетируйте МИДы и парламенты своих стран, требуйте введения жестких экономических и финансовых санкций против фашистского режима Лукашенко, выдворения послов диктатора из демократических государств и немедленного освобождения всех арестованных и осужденных за протесты против фальсификации выборов в Беларуси.

Система уже рушится, бегут на Запад служившие десятилетиями верой и правдой бывшие чиновники, уходят в отставку силовики. Если правда, что расформировано четвертое управление КГБ (аналог пятого управления КГБ СССР), значит, против Лукашенко уже пошла часть спецслужб.

Диктатор, как показало его колхозное, стилизованное под съезд КПСС сборище, окончательно потерял связь с действительностью. Достаточно будет серьезных санкций или какой-либо крупной вспышки недовольства в столице – забастовки или массовой акции протеста, чтобы режим пал.

Главное – верить в себя. Диктатура неминуемо рухнет.

Источник: Ната Радина / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, забастовка, Наталья Радина, власть, диктатура, акции протеста, Виктор Бабарико, протесты в Беларуси
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