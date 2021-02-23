В Беларуси военные устроили "эстафету рукопожатий", чтобы передать "энергию, полученную от Лукашенко". Видео
Военный комиссар Гомельской области, полковник Андрей Кривоносов провел "эстафету рукопожатий" с военнослужащими своего гарнизона, чтобы поделиться "зарядом энергии и решительности" от Александра Лукашенко. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "На страже Родины". На видео Кривоносов под торжественную музыку говорит, что во время шестого Всебелорусского собрания "удостоился чести и получил от главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь заряд энергии и решительности". Затем полковник подошел к военнослужащему и пожал ему руку. Вслед за Кривоносовым рукопожатиями обменялись несколько десятков человек. Все они были без масок. Военные завершили церемонию лозунгом "Люблю и служу Республике Беларусь". Сообщается, что "эстафета рукопожатий" будет передана в управление внутренних дел Гомельского облисполкома. Кривоносов известен в Беларуси, в частности, "легализацией" на телевидении самоназвания "ябатька", которое появилось в качестве хештега на футболках и толстовках участников провластных митингов в Беларуси в августе.
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