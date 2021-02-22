В Беларуси подросток получил пять лет за "коктейль Молотова" на протестах

Троих белорусов, в том числе и 16-летнего подростка, осудили за изготовление "коктейлей Молотова", которые они, по версии следствия, кинули в военных.

В Гомеле 16-летний Никита Золотарев получил пять лет воспитательной колонии по делу о "коктейлях Молотова", сообщает издание TUT.BY.

Вместе с Золотаревым по делу проходили 29-летний Леонид Ковалев и 26-летний Дмитрий Корнеев. Они получили шесть и восемь лет колонии соответственно.

Всех троих обвинили в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции, участии в массовых беспорядках, а Ковалева дополнительно еще и в их организации и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

По предварительной версии следствия, Ковалев изготовил два "коктейля Молотова", перевез их в центр города и спрятал в одном из дворов. Вечером 10 августа он приехал в район проведения протестов, где подыскал исполнителей своего плана – Корнеева и Золотарева. Мужчина передал им "коктейли Молотова" для того, чтобы они подожгли стену какого-нибудь дома, а затем стал убеждать их поджечь городской автобус или автозак. На пути мужчины встретили военнослужащих и бросили "коктейли" в их сторону. Стеклянная бутылка упала возле военных и разбилась об асфальт.

Ковалев и Золотарев свою вину не признают. Корнеев признает частично.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.