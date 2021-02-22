ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси подросток получил пять лет за "коктейль Молотова" на протестах

Троих белорусов, в том числе и 16-летнего подростка, осудили за изготовление "коктейлей Молотова", которые они, по версии следствия, кинули в военных.

По данным следствия, мужчины хотели поджечь "коктейлем Молотова" автобус или автозак
По данным следствия, мужчины хотели поджечь "коктейлем Молотова" автобус или автозак
Фото: depositphotos.com

В Гомеле 16-летний Никита Золотарев получил пять лет воспитательной колонии по делу о "коктейлях Молотова", сообщает издание TUT.BY.

Вместе с Золотаревым по делу проходили 29-летний Леонид Ковалев и 26-летний Дмитрий Корнеев. Они получили шесть и восемь лет колонии соответственно.

Всех троих обвинили в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции, участии в массовых беспорядках, а Ковалева дополнительно еще и в их организации и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

По предварительной версии следствия, Ковалев изготовил два "коктейля Молотова", перевез их в центр города и спрятал в одном из дворов. Вечером 10 августа он приехал в район проведения протестов, где подыскал исполнителей своего плана – Корнеева и Золотарева. Мужчина передал им "коктейли Молотова" для того, чтобы они подожгли стену какого-нибудь дома, а затем стал убеждать их поджечь городской автобус или автозак. На пути мужчины встретили военнослужащих и бросили "коктейли" в их сторону. Стеклянная бутылка упала возле военных и разбилась об асфальт.

Ковалев и Золотарев свою вину не признают. Корнеев признает частично.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Беларусь, коктейль Молотова, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери
"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери
"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"
"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"
"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро
"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро
"Сверлят меня насквозь, и в них тонешь". Богомолов разоткровенничался о чувствах к Собчак
"Сверлят меня насквозь, и в них тонешь". Богомолов разоткровенничался о чувствах к Собчак
Глава миграционной службы и его жена, известная как девушка с собачкой из Уханя, после свадьбы сделали парные тату
Глава миграционной службы и его жена, известная как девушка с собачкой из Уханя, после свадьбы сделали парные тату
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Представляете ущерб этого кошмара? Я хочу говорить матом". Полякова показала, как выглядит ее квартира после того, как в ней обвалился потолок. Видео
"Представляете ущерб этого кошмара? Я хочу говорить матом". Полякова показала, как выглядит ее квартира после того, как в ней обвалился потолок. Видео
  "Когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть". Королева презентовала клип на трек "Сыну". Видео
  "Когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть". Королева презентовала клип на трек "Сыну". Видео
"Худшее, что было, – тесты". Режиссер Левицкий рассказал о съемках во время карантина
"Худшее, что было, – тесты". Режиссер Левицкий рассказал о съемках во время карантина
Мама Роналдиньо умерла от COVID-19
Мама Роналдиньо умерла от COVID-19
Операции на глазах обошлись Бабкину в €15 тыс.
Операции на глазах обошлись Бабкину в €15 тыс.
"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде
"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде
Принцесса Евгения объявила имя первенца
Принцесса Евгения объявила имя первенца
"Отличная пара", "Такие сладкие". В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева
"Отличная пара", "Такие сладкие". В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Решение было сложным". Свитолина и Монфис расстались
"Решение было сложным". Свитолина и Монфис расстались
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS