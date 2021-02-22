Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против Беларуси – Латушко

Член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко считает, что ЕС расширит санкционные списки белорусских судей и чиновников, а также силовиков.

ЕС ввел санкции уже против более чем 80 белорусов Фото: depositphotos.com

Европейский союз готовит четвертый пакет санкций против Беларуси. Об этом 21 февраля в Telegram сообщил экс-министр культуры Беларуси и член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

"Процедура подготовки санкционного пакета предполагает конфиденциальность, однако можно исходить из того, что Евросоюз расширит санкционные списки судей и чиновников, а также силовиков. Более того, Евросоюз, действуя достаточно осторожно в плане санкций, крайне серьезно отнесся к проработке комплексного юридического подхода", – говорит политик.

Он также добавил, что уже создается международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД Беларуси против белорусского народа, в частности, уже формируется соответствующая фактологическая доказательная база.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.