Кулеба и Ткаченко выразили возмущение против ущемления прав журналистов в Беларуси

Украина вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ, говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра культуры и информполитики Александра Ткаченко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразили возмущение против ущемления прав журналистов и репрессий в Беларуси. Совместное заявление министров 21 февраля опубликовало Министерство иностранных дел Украины.

"Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы. Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ. Особое беспокойство вызывает деструктивная деятельность России, которая с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси, лишив белорусов права на свободный доступ к различным источникам информации", – говорится в заявлении.

18 февраля Фрунзенский райсуд Минска приговорил к двум годам лишения свободы журналисток польского белорусскоязычного телеканала "Белсат" Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову (псевдоним – Андреева), которые в ноябре 2020 года вели стрим с разгона протестующих. По версии обвинения, журналистки "из корыстных целей" в прямом эфире "путем озвучивания информации" осуществили "сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок", "с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов", отмечает "Медиазона. Беларусь". Журналистки свою вину не признали.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александра Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.