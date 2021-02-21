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Тихановская заявила, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"

Белорусская оппозиция работает над тем, чтобы лучше организовываться и "подвергать режим постоянному давлению, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно весной", сказала ее лидер Светлана Тихановская.

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Тихановская рассказала о дальнейших планах белорусской оппозиции
Тихановская рассказала о дальнейших планах белорусской оппозиции
Фото: EPA

Белорусская оппозиция "потеряла улицы". Об этом заявила бывший кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции страны Светлана Тихановская в интервью швейцарскому изданию Le Temps.

По словам Тихановской, у оппозиции нет возможности бороться "с насилием режима", так как у него есть оружие и сила.

В то же время, по словам Тихановской, оппозиция работает над тем, чтобы лучше организовываться и "подвергать режим постоянному давлению, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно весной".

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, оппозиция, протесты, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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