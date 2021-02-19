ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Осужденная за стрим белорусская журналистка Андреева: На восьмой день протестов я потеряла сознание на площади, где, брызжа слюной, выступал Лукашенко

Осужденная белорусская журналистка телеканала "Белсат" Екатерина Бахвалова (псевдоним – Андреева) заявила, что в конце августа прошлого года белорусские власти начали целенаправленно "охотиться" на журналистов, освещавших акции протеста в стране.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андреева: Выходить работать на улицу в жилетке "Пресса" стало опасно
Андреева: Выходить работать на улицу в жилетке "Пресса" стало опасно
Фото: Catarina Andreeva / Facebook

Осужденная белорусская журналистка телеканала "Белсат" Екатерина Бахвалова (псевдоним – Андреева) заявила, что на восьмой день протестов в Беларуси из-за сложных условий работы потеряла сознание. Об этом она написала в письме главе Национального союза журналистов Украины Сергею Томиленко, текст которого эксклюзивно опубликовало издание "ГОРДОН".

"Я записывала интервью с парнями, которые тащили мусорный бак на баррикаду. Воздух над "Пушкинской" был наэлектризован. Перевела камеру телефона на появившиеся вдали мигалки спецтранспорта. "Они еще далеко", – успела подумать я, и в следующий миг на асфальт рядом прилетело что-то яркое. Белая вспышка. Грохот. Ничего не слышу. Еще вспышка. Телефон упал на землю. Ноги не слушаются. Каска слишком тяжелая. С криком "Журналист!" я вбежала в первый открытый подъезд и упала на пол на лестничной клетке среди других людей. Вдруг на этаже открылась дверь: "Сюда, скорее!"… Пока выходила в эфир "Белсата" по телефону, пригнувшись на балконе, в квартиру внизу выстрелили силовики, послышался звон стекол. Взрывы и стрельба под окнами не утихали еще несколько часов. Мы выключили свет и лежали на полу – 10 человек незнакомцев, держась за руки и обливаясь потом. Под утро хозяйка заварила для меня крепкий чай, выдала свой халат и постелила на диване", – вспоминает Андреева.

Она отметила, что в конце августа прошлого года белорусские власти начали целенаправленно "охотиться" на журналистов, освещавших акции протеста в стране.

"Долго проработать в таком режиме физически невозможно, так что на восьмой день протестов я потеряла сознание на площади Независимости, прямо на митинге, где выступал с трибуны, брызжа слюной, [Александр] Лукашенко. Очнулась я на руках у крепкого мужчины в штатском, который нес меня сквозь толпу к машине "скорой", а на поясе у него висела рация... К концу августа власти начали целенаправленную охоту на журналистов. Выходить работать на улицу в жилетке "Пресса" стало опасно. 27 августа силовики еще до начала акции протеста задержали 50 журналистов и фотографов ведущих негосударственных СМИ. Большую часть из них тогда все же отпустили спустя несколько часов, но меня и еще троих коллег оставили на ночь в актовом зале Октябрьского РУВД", – подчеркнула Андреева.

Осужденная за стрим белорусская журналистка Андреева: Раздеваться догола при досмотре унизительно, пищу невозможно в рот взять. Но утешала мысль: я не одна. Читайте полный текст истории Андреевой

18 февраля 2021 года Фрунзенский райсуд Минска приговорил к двум годам лишения свободы белорусских журналисток телеканала "Белсат" Бахвалову и Дарью Чульцову. Их задержали 15 ноябре 2020 года, когда они вели стрим с разгона протестующих в Минске.

Журналисток обвинили по уголовному делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси). Следствие также утверждало, что стрим журналисток стал причиной остановки 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных маршрутов и нанес предприятию "Минсктранс" ущерб 11,5 тыс. белорусских руб. (124 тыс. грн).

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, митинг, журналисты, Екатерина Андреева, силовики, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Джамала показала младшего сына
Джамала показала младшего сына
Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим
Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим
Родители Фриске ищут покупателя на квартиру, часть которой принадлежит ее сыну от Шепелева
Родители Фриске ищут покупателя на квартиру, часть которой принадлежит ее сыну от Шепелева
"Как дитя зачать!" Тарзан создал портрет своего сына от Королевой
"Как дитя зачать!" Тарзан создал портрет своего сына от Королевой
"Фу, господи". Ткач на отдыхе в Доминиканской Республике стал жертвой писающей обезьяны. Видео
"Фу, господи". Ткач на отдыхе в Доминиканской Республике стал жертвой писающей обезьяны. Видео
Осадчая показала, как отпраздновала день рождения младшего сына
Осадчая показала, как отпраздновала день рождения младшего сына
  21-летняя падчерица вице-президента США дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Видео
  21-летняя падчерица вице-президента США дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Видео
"Я лично обожаю эту запеканку!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом
"Я лично обожаю эту запеканку!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
  "Крок". Khayat презентовал композицию о жажде любви. Аудио
  "Крок". Khayat презентовал композицию о жажде любви. Аудио
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
"Без усов и волос лучше", "Не то, что сейчас". В сети обсуждают образ Цимбалюка с короткой стрижкой
"Без усов и волос лучше", "Не то, что сейчас". В сети обсуждают образ Цимбалюка с короткой стрижкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS