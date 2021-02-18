Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию в СМИ, что якобы на встрече з президентом РФ Владимиром Путиным он будет просить у России новый кредит.

Кроме Путина, во время визита в РФ Лукашенко планирует встречу также с Медведевым Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля. Лукашенко заявил, что не едет к Путину "чего-то просить", пишет агентство БЕЛТА.

"Сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку и вот "Лукашенко приедет аж $3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", – сказал Лукашенко 18 февраля на встрече с госсекретарем Союзного государства России и Беларуси Григорием Рапотой.

Лукашенко добавил, что во время визита в РФ также планирует встречу с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

В Кремле подтвердили встречу Путина с Лукашенко, сообщает РБК. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "можно ожидать весьма продолжительные переговоры".

Российский "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники, сообщал 11 февраля, что Лукашенко намерен попросить у России кредит на сумму $3 млрд. Стороны якобы "близки к достижению договоренности по выделению средств", при этом "проценты, сроки и размер суммы обсуждаются", писало издание.

"Коммерсантъ" рассказал, что договоренность о выделении Россией госкредита для Беларуси в размере $10 млрд на строительство АЭС была достигнута в 2011 году. На сентябрь 2020 года Минск использовал только $4,5 млрд.

14 сентября 2020 года на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд. Песков утверждал, что РФ не выдвигала властям Беларуси никаких политических условий для предоставления им кредита.