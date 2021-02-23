Тихановская: Протестные настроения в Беларуси никуда не ушли, но сейчас время партизанщины

Белорусская оппозиционерка, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская считает, что протестное движение в Беларуси будет развиваться, и жители страны позже снова вернутся на улицы. Такое мнение она высказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Протесты в Беларуси не стухли. Поменялась картинка, поменялась форма протестов, но протестное движение, протестные настроения никуда не ушли. Понятно, сейчас, если люди выходят на улицу с флагами, с лозунгами, они не успеют уйти от ОМОНа... Если где-то появляются люди, туда сразу же направляются "космонавты". И люди все равно выходят, люди борются, люди самоорганизовываются, чтобы выйти, но чуть-чуть попозже, опять огромной массой и дать понять, что мы все еще здесь", – сказала Тихановская.

Она отметила, что на данный момент протесты в Беларуси приобрели партизанскую форму.

"Сейчас время такой партизанщины, когда ты не можешь действовать открыто, потому что это прямая дорога в тюрьму. Понятно, что ни люди, ни мы этого не хотим. Но точечные акции [продолжаются]: повесил ленточку, наклеил наклейку, включил песню, посигналил, когда едут автобусы с делегатами так называемыми… Это их так раздражает… Например, когда повязали ленточку на дереве, а туда приезжает целая пожарная машина, чтобы ее снять. Или спиливают дерево, потому что не могут снять ленточку..." – сказала оппозиционерка.

Гордон возразил, что от партизанско-подпольной борьбы возглавляющий Беларусь с 1994 года Александр Лукашенко не уйдет.

"Опять-таки, я переношусь в Украину времен Майданов. Если у нас было ощущение несправедливости, если власть начинала избивать людей, а тем более детей, – вставали все, захватывали здания государственной власти. Если бы так издевались над украинцами, как издевались над белорусами, у нас бы стреляли со всех крыш и изо всех окон. Никто не мирился бы с этим. Вы понимаете, что Лукашенко от партизанских методов не подаст в отставку?" – спросил журналист.

"Но он и не будет укрепляться дальше. Он укрепляется в своих глазах через это непонятное Всебелорусское народное собрание... Но это смешно. Уже не вернется к белорусам понятие, что Лукашенко – сильный", – сказала Тихановская.

По ее мнению, весной в Беларуси протесты возобновятся с новой силой.

"Думаю, что да [возобновятся]. Нужно оказывать давление со всех сторон. Внутри страны доводить их до белого каления мелкими проявлениями протеста. Нужно оказывать и внешнее давление, и какие-то расследования на международном уровне проводить, чтобы дать им понять, что безнаказанным никто не останется", – считает оппозиционерка.

Она высказала мнение, что Лукашенко удается удерживать власть только благодаря насилию.

"Он играет на страхе людей. Он дал возможность бить белорусов, не имея на то никаких оснований. Вот его поддержка. Но она очень сильно шатается", – сказала Тихановская.

Интервью с Тихановской выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу на выборах одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе, ее муж Сергей Тихановский арестован. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой", и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.