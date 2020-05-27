ЕС упростил визовый режим с Беларусью

Соглашение об упрощении и удешевлении поездок граждан Беларуси в Европу и европейцев в Беларусь вступит в силу 1 июля.

Совет Европейского союза 27 мая утвердил два соглашения с Беларусью – об упрощении визового режима и о реадмиссии. Об этом сообщает сайт совета.

Новый визовый договор облегчит и удешевит поездки граждан Беларуси в Шенгенскую зону и граждан ЕС в Беларусь, сказано в сообщении. Упрощается документация, которая должна быть представлена соискателями виз, предусмотрена выдача многократных виз для тех, кто часто путешествует. Кроме того, плата за обработку визовых заявлений для граждан Беларуси снижается до €35 (с февраля она должна была бы составлять €80).

Соглашение распространяется на краткосрочные поездки – не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

"Статистические данные свидетельствуют о растущей важности отношений между ЕС и Беларусью. В 2019 году количество заявок на получение шенгенских виз в Беларуси достигло почти 650 тыс. Заключение соглашения об упрощении визового режима является важным шагом в отношениях между людьми и поможет укрепить наши экономические, культурные и научные связи", – заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Соглашение о реадмиссии устанавливает четкие обязательства и процедуры для стран – членов ЕС и Беларуси в отношении граждан, незаконно проживающих на территории другой стороны без разрешения.

Договоры вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления сторон, по всей вероятности – 1 июля 2020 года, рассказали в пресс-службе Совета Евросоюза.

Переговоры между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима шли с 2014 года.

20 сентября 2019 года белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проекты соглашений по упрощению безвизового режима с ЕС. В ноябре в Евросоюзе заявили о готовности упростить визовый режим с Беларусью.

Соглашение было подписано в Минске 8 января 2020 года.