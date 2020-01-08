Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

После подписания соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом.

Сегодня Беларусь и Европейский союз подписали соглашение об упрощении визового режима. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.

Церемония подписания прошла в Брюсселе. Беларусь представлял министр иностранных дел Владимир Макей, Евросоюз – министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (Хорватия сейчас председательствует в Европейском совете) и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Теперь стоимость шенгенской визы для белорусов снизится до €35 (с февраля 2020 года она бы стоила уже €80), а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до €35. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году до 180.

После подписания документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. Соглашение начнет действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.

Кроме того, стороны заключили соглашение о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Теперь Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять реадмиссию (обратный прием на свою территорию) собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга, сообщает агентство БЕЛТА.

Переговоры между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима идут с 2014 года. Особенно активно эта тема поднималась после того, как безвиз получила Украина.

20 сентября 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проекты соглашений по упрощению безвизового режима с ЕС.

В ноябре в Евросоюзе заявили о готовности упростить визовый режим с Беларусью.