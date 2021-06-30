Проголосовать за вступление Украины в ЕС на референдуме готовы почти 62% украинцев – опрос

Доля сторонников вступления Украины в ЕС значительно превосходит долю противников во всех возрастных категориях, отметили социологи Фото: depositphotos.com

При этом 12,4% украинцев затруднились ответить на вопрос.

Социологи отмечают, что доля сторонников вступления в ЕС значительно превосходит долю противников во всех возрастных категориях, независимо от пола респондентов.

В то же время баланс между теми, кто "за" и "против", существенно меняется в зависимости от региона Украины, но остается в пользу сторонников вступления страны в ЕС.

Так, больше всего тех, кто поддерживает членство Украины в Евросоюзе, на западе государства – 83,1%, меньше всего на востоке – 43,6% (против – 41,0%).

Скриншот: razumkov.org.ua

В течение 23–28 апреля опрошен 2021 респондент во всех регионах Украины, за исключением аннексированного РФ Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.