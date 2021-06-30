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ПОЛИТИКА

Проголосовать за вступление Украины в ЕС на референдуме готовы почти 62% украинцев – опрос

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Доля сторонников вступления Украины в ЕС значительно превосходит долю противников во всех возрастных категориях, отметили социологи
Доля сторонников вступления Украины в ЕС значительно превосходит долю противников во всех возрастных категориях, отметили социологи
Фото: depositphotos.com

За вступление Украины в Европейский союз на референдуме проголосовали бы 61,9% респондентов, против – 25,7%. Об этом свидетельствуют результаты социсследования Центра Разумкова, опубликованные 29 июня.

При этом 12,4% украинцев затруднились ответить на вопрос.

Социологи отмечают, что доля сторонников вступления в ЕС значительно превосходит долю противников во всех возрастных категориях, независимо от пола респондентов.

В то же время баланс между теми, кто "за" и "против", существенно меняется в зависимости от региона Украины, но остается в пользу сторонников вступления страны в ЕС.

Так, больше всего тех, кто поддерживает членство Украины в Евросоюзе, на западе государства – 83,1%, меньше всего на востоке – 43,6% (против – 41,0%).

Скриншот: razumkov.org.ua
Скриншот: razumkov.org.ua

В течение 23–28 апреля опрошен 2021 респондент во всех регионах Украины, за исключением аннексированного РФ Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Контекст:

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о проведении референдума. Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

Теги: Украина, референдум, соцопрос, Европейский союз, Евросоюз, вступ, членство
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