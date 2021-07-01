Стало известно, сколько человек привили от коронавируса в Верховной Раде

Издание просило указать количество нардепов, которые вакцинировались, и по возможности указать их фамилии, а также сообщить, вакцинировали ли против коронавируса работников аппарата. Но на эти вопросы в аппарате Рады не ответили, ссылаясь на медицинскую тайну.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 1 июля в стране первую дозу получили почти 2 млн человек, завершили вакцинацию почти 711 тыс. украинцев.

14 июня в Украине началась вакцинация госслужащих вакциной от Pfizer/BioNtech. 15 июня прививать этим препаратом начали нардепов. Также с 22 июня этой вакциной прививают сотрудников организованных коллективов.