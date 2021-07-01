В мире сделали более 3 млрд прививок от коронавируса

Вакцинация стартовала в 180 странах. Последний суточный показатель составил 42,9 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,8%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 1 июля в стране первую дозу получили почти 2 млн человек, завершили вакцинацию почти 711 тыс. украинцев.