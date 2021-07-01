Остапчук сфотографировался во время вакцинации и ответил, сколько ему заплатили за якобы пропаганду прививок от коронавируса

Ведущий отметил, что вторую дозу планирует получить спустя 28 дней, и рассказал, что вакцинировался препаратом CoronaVac.

По словам знаменитости, если бы у него был выбор, то он прививался бы вакциной Pfizer, но она "простым смертным недоступна".

В очередной публикации он сообщил, что считает вакцинацию делом добровольным, и признался, что его супруга, нотариус Кристина Остапчук вакцинироваться пока что не планирует.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

"Вам много заплатили за вакцинацию? Насколько вы продажны?" – отреагировали на публикацию подписчики Остапчука.

Ведущий, отвечая на этот вопрос, назвал позицию его автора "странной"

"Очень странно, что люди верят в заговоры или то, что публичным людям платят за "демонстрацию". Я точно такой же, как и все. Без привилегий и понтов. Сознательно пошел и сделал. Представляете?" – заявил он.