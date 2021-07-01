Остапчук сфотографировался во время вакцинации и ответил, сколько ему заплатили за якобы пропаганду прививок от коронавируса

Ведущий отметил, что вторую дозу планирует получить спустя 28 дней, и рассказал, что вакцинировался препаратом CoronaVac.
По словам знаменитости, если бы у него был выбор, то он прививался бы вакциной Pfizer, но она "простым смертным недоступна".
В очередной публикации он сообщил, что считает вакцинацию делом добровольным, и признался, что его супруга, нотариус Кристина Остапчук вакцинироваться пока что не планирует.
"Вам много заплатили за вакцинацию? Насколько вы продажны?" – отреагировали на публикацию подписчики Остапчука.
Ведущий, отвечая на этот вопрос, назвал позицию его автора "странной"
"Очень странно, что люди верят в заговоры или то, что публичным людям платят за "демонстрацию". Я точно такой же, как и все. Без привилегий и понтов. Сознательно пошел и сделал. Представляете?" – заявил он.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего с начала кампании по вакцинации сделано почти 2,7 млн прививок. Вакцинировано около 2 млн человека. Завершили вакцинацию (получили две дозы) – 711 тыс. человек.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, спрогнозировал он.