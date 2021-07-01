В МИД Украины рассчитывают, что ЕС откроет границы для украинцев через две недели

Комментируя решение ЕС позволить с сегодняшнего дня свободный въезд гражданам 12 стран, среди которых не оказалось Украины, Николенко заявил, что в этом "нет политики".

"Следует учитывать, что оценка показателей [заболевания COVID-19] осуществлялась не за последние дни, а за предыдущие несколько недель, когда они были выше. Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его следующего пересмотра", – сказал Николенко.

При этом он уточнил, что даже если бы Украина попала в список безопасных стран, это не привело бы к автоматическому открытию границ ЕС, так как рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязывающей.

"Государства – члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия. Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев, в частности, признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов", – добавил спикер МИД Украины.

ЕС пересматривает список безопасных стран каждые две недели. Учитываются показатели заболеваемости населения, количество сделанных тестов и какой процент из них положительные, а также распространенность в стране мутировавших штаммов коронавируса.

Издание Politico назвало 11 стран, которые попали в список ЕС: Канада, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия.

Ранее Евросоюз разрешил въезд гражданам 14 стран. По данным Reuters, это Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд и США.

Государства, для жителей которых ЕС возобновляет право свободного въезда, несущественно отличаются от украинских показателей заболеваемости, написала "Европейская правда". По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тыс. населения.

"По данным, которые использует Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, в Украине этот показатель составляет 33,3, в Молдове – 28,8, в Армении – 35,2. Однако журналисты, знакомые с решением, не называют Украину в перечне тех, данным которых ЕС доверяет настолько, чтобы возобновить для их жителей въезд", – отметило издание.