Украина получит дополнительные вакцины от COVID-19 из США по программе COVAX – американский дипломат

В Украине сделали почти 3 млн прививок от COVID-19 Фото: ЕРА

"Правительство США уже много лет сотрудничает с правительством Украины по вакцинации против туберкулеза и ВИЧ, помогает с детской вакцинацией. Работа, которую мы выполняем по борьбе с COVID-19, это продолжение деятельности, которую мы внедряем на протяжении многих лет в области общественного здравоохранения", – заявила Квин.

По ее словам, Штаты предоставили $4 млрд для распределения и поставки вакцин по миру в рамках программы COVAX. Дипломат напомнила, что президент США Джо Байден говорил о закупке дополнительных 500 млн доз вакцины Pfizer для стран с низким и средним уровнем дохода.

"Эти вакцины распределяются по всему миру, включая Украину", – подчеркнула она.

В Украине над развитием инфраструктуры для хранения, транспортировки и распределения вакцин работает Агентство международного развития США (USAID).

Отвечая на вопрос "Радіо Свобода" о возможности пересечения американской границы вакцинированными китайской вакциной CoronaVac, Квин отметила, что США рекомендуют странам покупать вакцины, которые утверждены Всемирной организацией здравоохранения.

"У нас нет любимцев среди вакцин, которые ВОЗ рекомендовала для использования. Те вакцины, которые мы будем предоставлять Украине через COVAX, будут американского производства", – заверила Квин.

Какие именно вакцины будут поставлять США в Украину, решат правительственные эксперты в Вашингтоне, добавила дипломат.