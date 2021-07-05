Минздрав рассматривает возможность производства в Украине вакцин от COVID-19

В Минздраве заявили, что производство вакцин – "дело не такое простое, как казалось сначала" Фото: ЕРА

"В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации. Самым быстрым вариантом локализации может быть производство инактивированной вакцины, например, CoronaVac или мРНК-вакцины, потому что технологически цикл является относительно простым. До конца этого года мы уже будем иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий", – сказал он.

Кузин подчеркнул, что производство вакцин – "дело не такое простое, как казалось сначала".

"Сейчас у нас есть три научных команды, которые проводят такие разработки. Две из них являются представителями Национальной академии наук. Это наши отечественные ученые. Одна разработка ведется академиком Андреем Сибирным во Львове, другая – в Институте биохимии имени Палладина. Профессор Сергей Комисаренко является руководителем этой команды", – отметил заместитель министра.

По его словам, разработкой вакцины занимаются две частные компании: украино-американский проект, в котором участвуют эпидемиолог Михаил Фаворов и компания "Диапроф-Мед", а также фармпроизводитель "Индар".

"Я верю в украинских ученых и уверен, что рано или поздно они нам продемонстрируют свои результаты и прототип украинской вакцины все же появится. Несколько недель назад была встреча в стенах НАН, где эти две команды представили предварительные результаты исследований. Они на довольно раннем этапе теоретического обоснования или доклинического этапа испытания вакцины. Но они работают над этим", – уточнил Кузин.