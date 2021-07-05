"Скорее всего, столкнемся с осенней волной". Главный санврач Украины рассказал, когда ждать коллективного иммунитета

По его словам, сейчас о коллективном иммунитете говорить рано, поскольку украинцев с иммунитетом пока недостаточно. Он отметил, что уже переболели COVID-19 около 2,5 млн человек. Это около 6% населения Украины.

Однако, по словам Кузина, предварительные данные исследования по определению тех, кто переболел COVID-19, показывают, что на самом деле перенесли коронавирус по крайней мере 32% населения. Окончательные результаты исследования будут опубликованы в середине июля.

"Я бы не надеялся на коллективный иммунитет слишком сильно... Если 32% уже имеют иммунитет, плюс если мы сделаем 10 млн прививок и, учитывая текущие темпы вакцинации, в осенний период выйдем где-то на 50–60% иммунитета. Однако это недостаточный показатель, чтобы мы не фиксировали осеннего подъема заболевания", – прогнозировал главный санврач.

Кузин добавил, что достаточный уровень коллективного иммунитета по данным ВОЗ – 75–80%.

"Поэтому, скорее всего, мы столкнемся с осенней волной. Она может быть вызвана как распространением болезни среди невакцинированных или непереболевших. так и тем, что будут мутировавшие штаммы, особенно "Дельта", который сейчас распространяется быстрее, чем другие. В Украине он тоже зарегистрирован, и, вероятно, мы с ним будем сталкиваться осенью. А к коллективному иммунитету мы подойдем ближе к концу этого года", – считает Кузин.