В Украине от коронавируса полностью вакцинировали 850 тыс. человек

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 24 363 человека. Из них вакцинировано первой дозой – 15 260 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9103 человека. [...] За 4 июля 2021 года было сделано на 14 494 прививки меньше, чем за предыдущие сутки", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки в воскресенье делали 70 мобильных бригад, 87 пунктов и 120 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели за 24 часа в Харьковской области (3920), меньше всего – в Луганской области (42).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 2 925 380 прививок. Вакцинировано 2 074 988 человек, из них получили первую дозу – 2 074 986 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 850 394 человека (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – рассказали в ведомстве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Sinovac Biotech, было введено 21 465 доз препарата (большая часть как первая доза).

В Facebook Минздрав сообщил, что в лист ожидания вакцинации записались на 4 июля 774 553 человека.