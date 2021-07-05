В Украине от коронавируса полностью вакцинировали 850 тыс. человек

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 24 363 человека. Из них вакцинировано первой дозой – 15 260 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9103 человека. [...] За 4 июля 2021 года было сделано на 14 494 прививки меньше, чем за предыдущие сутки", – говорится в сообщении.
По данным Минздрава, прививки в воскресенье делали 70 мобильных бригад, 87 пунктов и 120 центров вакцинации.
Больше всего доз вакцин ввели за 24 часа в Харьковской области (3920), меньше всего – в Луганской области (42).
"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 2 925 380 прививок. Вакцинировано 2 074 988 человек, из них получили первую дозу – 2 074 986 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 850 394 человека (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – рассказали в ведомстве.
По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Sinovac Biotech, было введено 21 465 доз препарата (большая часть как первая доза).
В Facebook Минздрав сообщил, что в лист ожидания вакцинации записались на 4 июля 774 553 человека.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.