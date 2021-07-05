В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Janssen. 500 доз препарата ввезла частная компания

Регистрацию препарата провели 2 июля.

"Janssen – это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требуется температура хранения от +2 до +8 °С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что Janssen разрешена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, разрешение на ее использование дали также США, Великобритания, Европейский союз, Швейцария, Канада и другие страны.

"Ранее в Украину завезли 500 доз вакцины Janssen с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в эту страну", – объяснили в ведомстве.

До этого в Украине зарегистрировали вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).