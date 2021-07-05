В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Janssen. 500 доз препарата ввезла частная компания

Регистрацию препарата провели 2 июля.
"Janssen – это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требуется температура хранения от +2 до +8 °С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы", – говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что Janssen разрешена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, разрешение на ее использование дали также США, Великобритания, Европейский союз, Швейцария, Канада и другие страны.
"Ранее в Украину завезли 500 доз вакцины Janssen с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в эту страну", – объяснили в ведомстве.
До этого в Украине зарегистрировали вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.
На 5 июля в Украине сделали 2,9 млн прививок, полностью вакцинировали 850 тыс. украинцев.