В МИД рассказали, с какими странами Украина ведет переговоры о признании COVID-сертификатов

Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов со всеми странами ЕС, отметили в МИД Фото: depositphotos.com

В Офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции отметили, что работа по признанию COVID-сертификатов идет с Кипром и Францией.

Ранее, с 11 июня, сертификаты о вакцинации от COVID-19 взаимно признали Венгрия и Украина. Венгрия – первая страна ЕС, признавшая украинское свидетельство о полной иммунизации против коронавируса.

Для полностью вакцинированных туристов из Украины также открыли свои границы Эстония, Австрия и Нидерланды.

Кроме того, Германия, Словения, Греция, Ирландия, Испания, Исландия и Швеция открыли границы для иностранных туристов, привитых индийским препаратом Covishield (которым вакцинировали в Украине), сообщала BBC News.