Эстония открыла границы для полностью вакцинированных туристов из Украины

"Для путешествий украинцев открылась Эстония – въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС", – написал глава МИД.

Ловіть ще гарну новину * Для подорожей українців відкрилася Естонія * — в’їзд дозволений за умови повної вакцинації. Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Детальна інформація та перелік визнаних вакцин — на карті * https://t.co/8RkEzCg6Yk #ВакцинуйсяТаМандруй

Как отмечается на сайте внешнеполитического ведомства Украины, въезд в Эстонию с целью туризма разрешен при условии отсутствия симптомов COVID-19 и полной вакцинации (получения двух доз препарата) против коронавируса, если с момента прививки второй дозой прошло не более года.

Контекст:

Европейский союз 1 июля обновил список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд. В этот список Украину не включили. В МИД страны рассчитывают, что ЕС откроет границы для украинцев через две недели.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая 2021 года согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщается на сайте ЕС. Система официально заработает с 1 июля, хотя некоторые страны запустили ее раньше.

Страны ЕС будут пускать только тех туристов, которые привиты одной из одобренных в Евросоюзе вакцин. Сейчас это препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

14 июня Совет ЕС принял рекомендацию о свободном передвижении для вакцинированных против коронавируса. Владельцы сертификатов вакцинации не должны сдавать тест на коронавирус, их не будут отправлять на самоизоляцию. Однако они должны пройти полную вакцинацию препаратом, который одобрил регулятор ЕС. С момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Сертификат должен быть выдан в соответствии с правилами ЕС, говорится в решении.

В Украине прививают препаратами от AstraZeneca (Covishield и SKBio), Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech (CoronaVac). ВОЗ внесла вакцину CoronaVac в список рекомендованных для экстренного использования. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уверял, что завершившие вакцинацию препаратом CoronaVac получат международный сертификат о вакцинации.

Как сообщала BBC News со ссылкой на источники, Эстония признает все вакцины, разрешенные в Индии, которыми привиты от COVID-19 въезжающие в страну туристы. Кроме того, Германия, Словения, Греция, Ирландия, Испания, Исландия и Швеция открыли границы для иностранных туристов, привитых индийским препаратом Covishield.

Въезд вакцинированным туристам из Украины ранее разрешили Австрия и Нидерланды.