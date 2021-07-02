Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине

Так, согласно тексту документа (.doc), каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код, после формирования он будет доступен на портале "Дія". При этом отмечается, что COVID-сертификат и его копия в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.
В Украине будут выдаваться международные и внутренние COVID-сертификаты.
В международном будут содержаться следующие данные:
Во внутреннем COVID-сертификате будут такие данные:
Для визуальной идентификации владельца внутреннего сертификата в мобильном приложении "Дія" также будет отображаться оцифрованное изображение его лица из Единого государственного демографического реестра (при наличии).
Кроме того, будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.
Согласно порядку формирования и использования COVID-сертификата, срок его действия при выздоровлении от COVID-19 составляет 180 дней от даты забора материалов, давших положительный результат тестирования на коронавирус (для международного, внутреннего и иностранного сертификатов), при вакцинации – 180 дней со дня введения последней дозы препарата (для внутреннего и иностранного сертификатов), при отрицательном результате тестирования – 72 часа, начиная от часа забора материалов для анализа (для внутреннего и иностранного сертификатов).
В случае отсутствия однозначного согласия на передачу и распространение персональных, в частности медицинских, данных или когда необходимые для формирования COVID-сертификата данные отсутствуют, документ не выдается.
Подчеркивается, что можно получить один или более COVID-сертификатов в соответствии со сведениями, которые содержатся и поступают из центральной базы данных.
На заседании Кабмина 30 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу относительно аудита украинского COVID-сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией.
Как отмечает пресс-центр правительства, с 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале "Дія".