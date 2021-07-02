Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине

В Украине будут выдаваться международные и внутренние COVID-сертификаты Фото: depositphotos.com

Так, согласно тексту документа (.doc), каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код, после формирования он будет доступен на портале "Дія". При этом отмечается, что COVID-сертификат и его копия в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

В Украине будут выдаваться международные и внутренние COVID-сертификаты.

В международном будут содержаться следующие данные:

фамилия, имя владельца на украинском языке и латинскими буквами;

дата рождения владельца;

информация о болезни;

данные о вакцинации от COVID-19, негативном результате теста или о выздоровлении (дата первого позитивного теста на коронавирус);

уникальный номер сертификата;

срок действия сертификата;

государство, выдавшее сертификат;

информация об уполномоченном учреждении.

Во внутреннем COVID-сертификате будут такие данные:

фамилия, имя владельца на украинском языке;

дата рождения владельца;

уникальный номер сертификата;

дата окончания срока действия сертификата.

Для визуальной идентификации владельца внутреннего сертификата в мобильном приложении "Дія" также будет отображаться оцифрованное изображение его лица из Единого государственного демографического реестра (при наличии).

Кроме того, будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

Согласно порядку формирования и использования COVID-сертификата, срок его действия при выздоровлении от COVID-19 составляет 180 дней от даты забора материалов, давших положительный результат тестирования на коронавирус (для международного, внутреннего и иностранного сертификатов), при вакцинации – 180 дней со дня введения последней дозы препарата (для внутреннего и иностранного сертификатов), при отрицательном результате тестирования – 72 часа, начиная от часа забора материалов для анализа (для внутреннего и иностранного сертификатов).

В случае отсутствия однозначного согласия на передачу и распространение персональных, в частности медицинских, данных или когда необходимые для формирования COVID-сертификата данные отсутствуют, документ не выдается.

Подчеркивается, что можно получить один или более COVID-сертификатов в соответствии со сведениями, которые содержатся и поступают из центральной базы данных.