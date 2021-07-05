Шмыгаль: Украина должна быть готова к противодействию штамму коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта"

В Украине нужно увеличить количество тестов на COVID-19, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

По мнению главы правительства, масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция должны оставаться обязательными, чтобы не допустить новой волны заболеваемости в Украине.

Шмыгаль отметил, что в связи с проведением футбольного Евро 2020 в европейских странах зафиксирован рост заболеваемости почти на 10%.

"Поэтому нужно увеличить количество тестов на COVID-19, а профильные ведомства должны проверить реальную готовность медучреждений, в том числе детских учреждений здравоохранения, к борьбе с коронавирусом", – сказал премьер-министр.

Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству развития общин и территорий наращивать темпы вакцинации против COVID-19 в регионах, в частности – увеличивать количество центров вакцинации.

По данным правительства на 5 июля, в Украине сделали почти 3 млн прививок против коронавируса.