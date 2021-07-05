Шмыгаль: Украина должна быть готова к противодействию штамму коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта"

По мнению главы правительства, масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция должны оставаться обязательными, чтобы не допустить новой волны заболеваемости в Украине.
Шмыгаль отметил, что в связи с проведением футбольного Евро 2020 в европейских странах зафиксирован рост заболеваемости почти на 10%.
"Поэтому нужно увеличить количество тестов на COVID-19, а профильные ведомства должны проверить реальную готовность медучреждений, в том числе детских учреждений здравоохранения, к борьбе с коронавирусом", – сказал премьер-министр.
Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству развития общин и территорий наращивать темпы вакцинации против COVID-19 в регионах, в частности – увеличивать количество центров вакцинации.
По данным правительства на 5 июля, в Украине сделали почти 3 млн прививок против коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили почти 183,9 млн случаев заражения, умерло около 3,98 млн человек.
2 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм "Дельта" зарегистрировали в 98 странах. В организации отмечали, что он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.
Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением "Дельты". 23 июня Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.
Национальная академия наук 22 июня предупредила об угрозе быстрого распространения "Дельта"-штамма коронавируса в Украине. 23 июня в стране зафиксировали первые случаи "индийского" варианта COVID-19.