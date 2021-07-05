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Шмыгаль: Украина должна быть готова к противодействию штамму коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта"

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В Украине нужно увеличить количество тестов на COVID-19, отметил Шмыгаль
В Украине нужно увеличить количество тестов на COVID-19, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Количество больных COVID-19 в Украине уменьшается, однако система здравоохранения страны должна быть готова к противодействию штамму коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". На этом во время селекторного совещания у президента Владимира Зеленского 5 июля акцентировал внимание премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет пресс-центр Офиса президента (ОПУ).

По мнению главы правительства, масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция должны оставаться обязательными, чтобы не допустить новой волны заболеваемости в Украине.

Шмыгаль отметил, что в связи с проведением футбольного Евро 2020 в европейских странах зафиксирован рост заболеваемости почти на 10%.

"Поэтому нужно увеличить количество тестов на COVID-19, а профильные ведомства должны проверить реальную готовность медучреждений, в том числе детских учреждений здравоохранения, к борьбе с коронавирусом", – сказал премьер-министр.

Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству развития общин и территорий наращивать темпы вакцинации против COVID-19 в регионах, в частности – увеличивать количество центров вакцинации.

По данным правительства на 5 июля, в Украине сделали почти 3 млн прививок против коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили почти 183,9 млн случаев заражения, умерло около 3,98 млн человек.

2 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм "Дельта" зарегистрировали в 98 странах. В организации отмечали, что он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением "Дельты". 23 июня Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.

Национальная академия наук 22 июня предупредила об угрозе быстрого распространения "Дельта"-штамма коронавируса в Украине. 23 июня в стране зафиксировали первые случаи "индийского" варианта COVID-19.

Теги: Украина, правительство, вакцинация, Владимир Зеленский, президент, инфекция, премьер-министр, Денис Шмыгаль, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, дезинфекция, штамм, Дельта
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