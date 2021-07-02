Из-за Евро 2020 число новых случаев COVID-19 в Европе выросло на 10% – ВОЗ

Власти Шотландии заявили, что больные COVID-19 граждане страны 18 июня посетили матч Евро 2020 против Англии в Лондоне Фото: EPA

По данным ВОЗ, 10-недельное снижение числа новых заражений коронавирусом в Европе подошло к концу, новая волна COVID-19 неизбежна, если болельщики и жители европейских стран ослабят бдительность.

Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд отметила, что нужно смотреть не только на сами стадионы, где проходят матчи Евро 2020, а также на то, как люди добираются на футбольные арены, посещают ли они переполненные бары и пабы, чтобы посмотреть трансляции поединков.

В ответ в УЕФА заявили для Reuters, что меры по смягчению воздействия COVID-19 на принимающих объектах "полностью соответствуют правилам, установленным компетентными местными органами здравоохранения".

В то же время, как отмечает агентство, 30 июня власти Шотландии заявили, что около 2 тыс. больных COVID-19 граждан посетили мероприятия Евро 2020, многие из них – матч сборной страны против Англии в Лондоне 18 июня.

Ранее власти Финляндии заявляли о росте заболеваемости COVID-19 в стране после поездок болельщиков в РФ на матчи Евро 2020.