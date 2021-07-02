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Из-за Евро 2020 число новых случаев COVID-19 в Европе выросло на 10% – ВОЗ

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Власти Шотландии заявили, что больные COVID-19 граждане страны 18 июня посетили матч Евро 2020 против Англии в Лондоне
Власти Шотландии заявили, что больные COVID-19 граждане страны 18 июня посетили матч Евро 2020 против Англии в Лондоне 
Фото: EPA

Толпы болельщиков в городах, которые принимают чемпионат Европы по футболу 2020, а также поездки и ослабление социальных ограничений привели к увеличению числа новых случаев COVID-19 на прошлой неделе на 10%. Об этом 1 июля сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет Reuters.

По данным ВОЗ, 10-недельное снижение числа новых заражений коронавирусом в Европе подошло к концу, новая волна COVID-19 неизбежна, если болельщики и жители европейских стран ослабят бдительность.

Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд отметила, что нужно смотреть не только на сами стадионы, где проходят матчи Евро 2020, а также на то, как люди добираются на футбольные арены, посещают ли они переполненные бары и пабы, чтобы посмотреть трансляции поединков.

В ответ в УЕФА заявили для Reuters, что меры по смягчению воздействия COVID-19 на принимающих объектах "полностью соответствуют правилам, установленным компетентными местными органами здравоохранения".

В то же время, как отмечает агентство, 30 июня власти Шотландии заявили, что около 2 тыс. больных COVID-19 граждан посетили мероприятия Евро 2020, многие из них – матч сборной страны против Англии в Лондоне 18 июня.

Ранее власти Финляндии заявляли о росте заболеваемости COVID-19 в стране после поездок болельщиков в РФ на матчи Евро 2020.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 1 июля, за последние семь суток в Европейском регионе подтвердили почти 452,4 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерло 6844 пациентов с COVID-19.  

По словам главы европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, причиной роста новых случаев коронавируса в Европе может быть штамм коронавируса "Дельта", который, по его словам, может стать доминирующим в Европе в августе. Глава бюро отметил, что пока уровень вакцинации в регионе не позволяет говорить о надежной защите, и, если не придерживаться ограничений, есть риск новой волны пандемии.

Как сообщает сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах: Риме, Баку, Копенгагене, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Амстердаме, Лондоне, Глазго, Севилье, Будапеште и Мюнхене.

Теги: футбол, ВОЗ, УЕФА, Евро 2020, Всемирная организация здравоохранения, ограничения, инфекция, чемпионат Европы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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