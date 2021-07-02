Из-за Евро 2020 число новых случаев COVID-19 в Европе выросло на 10% – ВОЗ

По данным ВОЗ, 10-недельное снижение числа новых заражений коронавирусом в Европе подошло к концу, новая волна COVID-19 неизбежна, если болельщики и жители европейских стран ослабят бдительность.
Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд отметила, что нужно смотреть не только на сами стадионы, где проходят матчи Евро 2020, а также на то, как люди добираются на футбольные арены, посещают ли они переполненные бары и пабы, чтобы посмотреть трансляции поединков.
В ответ в УЕФА заявили для Reuters, что меры по смягчению воздействия COVID-19 на принимающих объектах "полностью соответствуют правилам, установленным компетентными местными органами здравоохранения".
В то же время, как отмечает агентство, 30 июня власти Шотландии заявили, что около 2 тыс. больных COVID-19 граждан посетили мероприятия Евро 2020, многие из них – матч сборной страны против Англии в Лондоне 18 июня.
Ранее власти Финляндии заявляли о росте заболеваемости COVID-19 в стране после поездок болельщиков в РФ на матчи Евро 2020.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 1 июля, за последние семь суток в Европейском регионе подтвердили почти 452,4 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерло 6844 пациентов с COVID-19.
По словам главы европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, причиной роста новых случаев коронавируса в Европе может быть штамм коронавируса "Дельта", который, по его словам, может стать доминирующим в Европе в августе. Глава бюро отметил, что пока уровень вакцинации в регионе не позволяет говорить о надежной защите, и, если не придерживаться ограничений, есть риск новой волны пандемии.
Как сообщает сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах: Риме, Баку, Копенгагене, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Амстердаме, Лондоне, Глазго, Севилье, Будапеште и Мюнхене.