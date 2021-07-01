Число новых случаев коронавируса в Европе растет, ВОЗ предупредила о риске новой волны пандемии

По его словам, на прошлой неделе число заболевших выросло на 10%, что было обусловлено, в частности, поездками, собраниями и ослаблением социальных ограничений.
Клюге также заявил, что причиной роста новых случаев коронавируса может быть штамм коронавируса "Дельта", который, по его словам, может стать доминирующим в Европе в августе.
Глава бюро отметил, что пока уровень вакцинации в регионе не позволяет говорить о надежной защите, и если не придерживаться ограничений, есть риск новой волны пандемии.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 30 июня в мире подтвердили почти 182,3 млн случаев коронавируса, умерло 3,9 млн человек, сообщал американский Университет Джонса Хопкинса.
По данным агентства Bloomberg, в мире сделали более 3 млрд прививок от коронавируса.