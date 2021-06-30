Международный туризм восстановится не ранее 2023 года – ООН

Туристический сектор экономики будет восстанавливаться быстрее всего в Европе и США Фото: depositphotos.com

В 2020 году международный туризм и связанные с ним отрасли понесли убытки в размере $2,4 трлн. Число иностранных туристов в мире сократилось примерно на 1 млрд человек, или на 73%. В первом квартале 2021 года этот показатель снизился на 88%.

Эксперты отметили, что восстановление туристического сектора во многом будет зависеть от доступности вакцин против COVID-19.

"Туристический сектор экономики будет восстанавливаться быстрее всего в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. Тем не менее даже в развитых государствах полного возрождения иностранного туризма не следует ожидать ранее 2023 года", – заявили в ООН.

Сокращение туризма приводит к росту безработицы на 5,5%. В странах с сильной привязкой экономики к туристическому бизнесу этот показатель может составлять до 15%.