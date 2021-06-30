ВОЗ до сих пор неизвестно ни об одном случае коронавируса в КНДР

"В КНДР [...] было зарегистрировано ноль подтвержденных случаев COVID-19 и ноль случаев смерти", – говорится в сообщении.

Также, согласно данным агентства Bloomberg, пока нет информации о старте вакцинации от коронавируса в КНДР.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 30 июня в мире подтвердили почти 182 млн случаев коронавируса, умерло 3,9 млн человек, сообщал американский Университет Джонса Хопкинса.

Власти КНДР публично заявляли, что в стране нет эпидемии коронавируса, при этом там приняли строгие меры для предотвращения его распространения. В частности, там заблокированы целые города и округа, отменены крупные культурные мероприятия, запрещены поездки между провинциями.

В феврале Северная Корея направила запрос на получение вакцины против коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. В рамках программы КНДР получит 1,992 млн доз вакцины. По данным СМИ, северокорейский лидер Ким Чен Ын, его семья и высокопоставленные чиновники в конце 2020 года были привиты экспериментальной китайской вакциной против COVID-19.