Pfizer намерена сообщить властям США о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса

По предварительным данным, информацию огласят на встрече с чиновниками в области здравоохранения 12 июля, но дата, по данным собеседников газеты, может измениться.

На встречу приглашены директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Джанет Вудкок. Пока неизвестно, кто из них согласился прийти.