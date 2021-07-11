Pfizer намерена сообщить властям США о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса

По предварительным данным, информацию огласят на встрече с чиновниками в области здравоохранения 12 июля, но дата, по данным собеседников газеты, может измениться.
На встречу приглашены директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Джанет Вудкок. Пока неизвестно, кто из них согласился прийти.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ (ее эффективность оценивается в 95%).
В июле Израиль заявил о снижении эффективности препарата от Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64%, в то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания.
В свою очередь, в Pfizer заявили о высокой эффективности своей вакцины против штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженного в Индии.
Pfizer и BioNTech заявляли, что в течение нескольких недель представят регулирующим органам данные, показывающие, что ревакцинация через шесть месяцев (третья доза) вызвала повышение уровня антител в 5–10 раз по сравнению с исходной схемой введения двух доз.
В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока нет достаточно данных о пользе бустерной дозы вакцины от COVID-19 для поддержания иммунитета людей, пишет Reuters. Но этот вопрос рассматривается исследователями, подчеркнули в ВОЗ.