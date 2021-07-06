Израиль заявил о снижении эффективности вакцины Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19

Эффективность вакцины в предотвращении симптоматических проявлений упала до 64% с 6 июня. В то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания COVID-19.
В мае представители министерства говорили, что две дозы вакцины Pfizer обеспечили более 95% защиты от инфекции, госпитализации и тяжелого течения заболевания, напомнило Reuters. Представитель Pfizer отказался комментировать данные израильского минздрава. Он сослался на другие исследования, показавшие, что антитела после вакцинации способны нейтрализовать все варианты коронавируса, включая штамм "Дельта", хотя и с пониженной силой.
В Израиле около 60% населения из почти 9,3 млн человек, получили по крайней мере одну дозу вакцины Pfizer во время прививочной кампании, отмечает агентство. Вакцинация сократила ежедневные случаи заболевания с более чем 10 тыс. в январе до однозначных цифр в июне.
Это позволило стране отказаться почти от всех мер социального дистанцирования. С 15 июня в стране отменили требование носить маски в помещениях. Позже эту норму вернули после того, как в стране начал распространяться доминирующий в мире "индийский" штамм коронавируса.
Специалист по данным Эран Сигал из израильского Института Вейцмана сказал Reuters, что страна вряд ли столкнется с высоким уровнем госпитализаций, наблюдавшимся ранее в этом году, ведь больных в критических состояниях стало гораздо меньше. Он добавил, что было бы прекрасно "продолжать жить нормальной жизнью и без ограничений", одновременно усиливая вакцинацию и обеспечение тестирования израильтян, возвращающихся домой из-за границы.