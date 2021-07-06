Израиль заявил о снижении эффективности вакцины Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19

Эффективность вакцины в предотвращении симптоматических проявлений упала до 64% с 6 июня. В то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания COVID-19.

В мае представители министерства говорили, что две дозы вакцины Pfizer обеспечили более 95% защиты от инфекции, госпитализации и тяжелого течения заболевания, напомнило Reuters. Представитель Pfizer отказался комментировать данные израильского минздрава. Он сослался на другие исследования, показавшие, что антитела после вакцинации способны нейтрализовать все варианты коронавируса, включая штамм "Дельта", хотя и с пониженной силой.